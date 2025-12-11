B1 Inregistrari!
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată

Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată

Adrian Teampău
11 dec. 2025, 14:54
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
Premierul spaniol Pedro Sanchez. Sursa foto: Hepta -­ Abaca Press / AA/ABACA
Corupție în guvernul Spaniei. în anturajul premierului Pedro Sanchez. Un fost ministru, apropiat al acestuia va fi judecat într-un dosar instrumentat de justiția de la Madrid.

Corupție în anturajul premierului spaniol

Fostul ministru spaniol al transporturilor Jose Luis Abalos va fi judecat în curând pentru corupţie, a anunţat justiţia spaniolă, citată de AFP. El a fost plasat în arest preventiv de la sfârşitul lunii noiembrie.  Abalos a fost considerat, multă vreme, mâna dreaptă a premierului Pedro Sanchez şi figură cheie în ascensiunea acestuia la putere.

Curtea Supremă din Madrid, cea mai înaltă instituţie judiciară din Spania, nu a stabilit încă o dată pentru procesul fostului ministru.

Acuzațiile vizează mai multe contracte de achiziție pentru măşti sanitare, în perioada pandemiei de COVID-19. Jose Luis Abalos va fi judecat împreună cu fostul său asistent, Koldo Garcia, şi un om de afaceri, Victor de Aldama. Cei trei sunt acuzați de trafic de influenţă, apartenenţă la o organizaţie criminală, deturnare de fonduri publice şi corupţie. Parchetul a cerut o pedeapsă de 24 de ani de închisoare pentru fostul ministru.

Procurorul a denunţat „dorinţa de îmbogăţire” a celor trei, acuzându-i că au încheiat un „pact criminal” și că au încercat să profite de funcţia ocupată de Abalos în cadrul guvernului spaniol. Fostul ministru a acționat, spun acuzatorii, pentru a „favoriza (…) atribuirea de contracte publice” unor companii legate de Victor de Aldama.

Jose Luis Abalos a renunțat la portofoliu

Jose Luis Abalos a părăsit guvernul, renunțând la funcția de ministru al Transporturilor, încă din anul 2021. Cu toate acestea, el a continuat să facă parte din anturajul premierului. De asemenea, este membru al Parlamentului de la Madrid.

Trebuie spus că ancheta l-a afectat și pe Santos Cerdan, fostul număr trei al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE). Cerdan i-a succedat lui Jose Luis Abalos în această poziţie cheie.

Acesta a petrecut cinci luni în arest preventiv. Santos Cerdan este, de asemenea, suspectat de corupţie într-un vast dosar privind atribuirea de contracte publice, în care sunt implicaţi şi Abalos şi Garcia.

Cazul de corupție lovește în premierul Sanchez

Acuzațiile aduse colaboratorilor săi îl afectează direct și pe premierul Pedro Sanchez. La presiunea opoziției de dreapta, el a trebuit să-și ceară, în repetate rânduri, scuze poporului spaniol. De fiecare dată, premierul s-a dezvinovățit spunând, că nu ştia nimic despre afacerile de corupție în care au fost implicați ce doi.

De asemenea, el a insistat că PSOE nu a primit niciodată finanţare ilegală.

Trebuie spus că acest dosar se adaugă altor probleme de natură judiciară care afectează cariera premierului spaniol. Soția și fratele său au probleme cu justiția, de asemenea.

Jose Luis Abalos, Koldo Garcia şi Santos Cerdan au jucat toţi un rol cheie în revenirea lui Pedro Sanchez la conducerea PSOE în 2017.

