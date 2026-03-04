După un deceniu trăit în , un român a hotărât să se întoarcă în România. Experiența acumulată în străinătate îi dădea încredere că își va găsi rapid locul pe piața muncii. Venise cu planuri clare și cu speranța unui nou început profesional în București. Însă lucrurile nu au evoluat deloc așa cum își imaginase.

De ce este dificil să îți găsești un job în România după ani petrecuți în străinătate

Mulți români care se întorc în țară după ani petrecuți în vin cu așteptări mari legate de carieră. Așa a fost și cazul unui tânăr care a trăit timp de zece ani în Marea Britanie și a decis să se stabilească în București. Era convins că experiența și studiile obținute acolo îl vor ajuta să își găsească rapid un loc de muncă. Are studii economice finalizate în Marea Britanie și patru ani de experiență într-o multinațională din domeniul financiar. Cu toate acestea, spune că răspunsurile primite de la angajatori au fost aproape inexistente.

„Bună. M-am întors de curând din UK, după 10 ani, și m-am mutat în București. În UK am terminat facultatea de economie și am lucrat timp de 4 ani în finance la o multinațională. Am experiență în AP/AR / General Ledger etc.

Am aplicat la toate joburile din domeniu pe care le-am găsit pe toate platformele și abia am primit 2 telefoane, din care unul la Lidl ce îmi oferă 3.000 lei. Încerc să înțeleg ce fac greșit, pentru că îmi doresc să rămân în România și să găsesc un job ok”, a povestit bărbatul pe .

Ce reacții a stârnit povestea românului care s-a întors din Marea Britanie

Relatarea tânărului, publicată pe platforma Reddit, a atras rapid atenția utilizatorilor și a generat o dezbatere amplă în mediul online. În scurt timp, secțiunea de comentarii s-a umplut de reacții, unele dintre ele extrem de directe. Unii au descris situația în termeni duri, sugerând că realitatea din România este mult mai dificilă decât pare din exterior. „Bine ai venit în România unde visele mor…” sau „Bine ai revenit în lumea a treia. De ce crezi că sunt peste 5 milioane de oameni plecați din țara asta?” au fost doar câteva dintre comentariile critice.

Alți utilizatori au încercat să explice situația dintr-o perspectivă mai tehnică. Ei au atras atenția asupra diferențelor dintre sistemul financiar-contabil din Marea Britanie și cel din . Din acest motiv, experiența acumulată în UK nu se transferă întotdeauna ușor pe piața muncii din țară. În opinia lor, o soluție ar fi obținerea unor certificări recunoscute la nivel național. De asemenea, tânărul ar putea lua în calcul înscrierea la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Un alt utilizator a atras atenția asupra momentului dificil ales pentru întoarcere. „Te-ai intors într-un moment foarte prost. Nu o să îi pese nimănui ce ai făcut în UK dacă nu ai experiență locală. O iei de la zero. E ca și cum ai veni din provincie în București”, a declarat acesta.

În același timp, au existat și comentarii care au vorbit despre diferența dintre imaginea României văzute în vacanțe și realitatea de zi cu zi. Unii au spus că dorul de familie și prieteni îi face pe mulți români să se întoarcă acasă. Totuși, adaptarea la viața din țară poate fi mai dificilă decât se așteptau.