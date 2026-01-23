Un creator de conținut român a reușit să aprindă internetul. Acesta a stârnit un val de reacții pe TikTok, după ce a făcut o alegere care i-a uimit pe mulți. În loc să opteze pentru confort și condiții premium, acesta a ales o variantă neașteptată. S-a cazat într-un hotel din Mumbai pentru o sumă aproape ireală, mai exact 15 lei pe noapte.

Ep. 3: Munchies Checked In Mumbai, India 👀 Cel mai ieftin hotel la doar 15 LEI pe noapte 😱

Este vorba despre Daniel Ciprian, cunoscut pentru recenziile sale culinare din cele mai exclusiviste restaurante din lume. Acesta a vizitat inclusiv localuri cu stele Michelin.

Tocmai de aceea, decizia lui a surprins și mai mult. Publicul îl asociază de obicei cu experiențe de lux și destinații scumpe. Într-o schimbare totală de stil, tânărul a renunțat la rafinament. A vrut să vadă cu ochii lui cum arată o cazare ultra-low-cost în India.

„Cum arată o cameră de 15 lei în India?! Pitit pe străzile Mumbaiului stă ascuns un hotel al cărui preț pe noapte nu depășește o sticlă de apă la restaurant în București”, a spus în videoclipul său de pe .

Cum arată, în realitate, o cazare de doar 15 lei pe noapte în Mumbai

În videoclipul postat online, românul își duce urmăritorii direct în camera în care urma să doarmă. Spațiul este extrem de mic, iar locul lui de cazare constă într-un pat suprapus, separat de restul camerei doar printr-o perdea albastră.

Cu umor acid, acesta spune că la banii aceștia primești „bonus” inclusiv păduchi. Patul vine cu o pernă atât de neagră încât pare nespălată de ani întregi, plus o pătură maro. În cameră există și un ventilator. „Nu face față la cele 50 de grade din interior”, a declarat tânărul.

În plus, condițiile sunt aceleași pentru toată lumea. Nu contează dacă ai norocul de un pat jos sau primești unul sus. Singurul avantaj, spune el în glumă, este că nu ai cum să te simți singur. În aceeași cameră mai dorm încă 15 oameni.

Cum au reacționat românii când au văzut condițiile

Clipul postat de el a stârnit imediat un val de comentarii. Mulți internauți au fost șocați de imaginile din hotelul din Mumbai. Unii au spus clar că nu ar sta acolo „pentru nimic în lume”, mai ales când au auzit și de păduchi. Alții au glumit că „dacă îți vinzi telefonul, închiriezi toate camerele”.

Au existat și comparații dure, mulți spunând că „ începe să pară un cartier de lux” după astfel de videoclipuri din India. Mai multe persoane i-au apreciat curajul, afirmând că datorită lui află că se poate „mai rău decât unele cazări din România”. Iar un comentariu ironic a rezumat perfect reacția generală: „înseamnă că la noi în țară e luuuux”.

Totodată, au fost și oameni care au spus că India este printre puținele țări în care nu ar merge „nici dacă îi plătesc ei”.