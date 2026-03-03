Limba română ar putea deveni probă de în Marea Britanie, după lansarea unei petiții susținute de istoricul britanic Tessa Dunlop. Inițiativa a atras deja sprijin politic, inclusiv din partea deputatului laburist Gareth Thomas, care și-a exprimat susținerea pentru proiect.

Româna, limbă tot mai prezentă în Marea Britanie

Ideea petiției se bazează pe creșterea numărului de vorbitori de română din Regatul Unit, conform BBC.

Potrivit datelor recensământului din 2021, aproximativ 159.000 de persoane au menționat limba română ca limbă principală în Londra, după engleză. În ultimul deceniu, numărul vorbitorilor de română din Marea Britanie a crescut cu circa 120.000.

Petiția propune ca limba română să fie introdusă ca opțiune de examen la GCSE, evaluarea națională pe care elevii britanici o susțin, de regulă, la vârsta de 15-16 ani, la finalul învățământului secundar obligatoriu.

Decizia privind limbile străine oferite la GCSE aparține comisiilor de examinare. Ministerul Educației britanic a precizat că se introduce progresiv o „calificare treptată în limbi străine” în curriculumul primar.

Argumentele inițiatorilor petiției

Istoricul Tessa Dunlop a argumentat că includerea limbii române ar reflecta diversitatea culturală din societatea britanică.

„Dacă putem oferi acest GCSE, este ceva cu care Marea Britanie chiar se poate mândri, o modalitate de a ne asuma statutul de spațiu primitor pentru migranții pe care i-am invitat și o modalitate de a celebra diversitatea minunată din această țară”, a afirmat Dunlop.

Ea a menționat și că are doi copii care învață limba română acasă, subliniind importanța transmiterii limbii în comunitățile diasporei.

Vocea comunității românești

Un român stabilit la Londra de aproximativ 15 ani, Adi Lăpădatescu, a declarat că un astfel de examen ar reprezenta o recunoaștere culturală importantă.

„Un GCSE este important pentru mine și pentru copiii mei și pentru cultura noastră și va fi un pas important pentru a ne valida și a spune «suntem aici»”, a spus acesta.

El a subliniat că românii reprezintă a doua cea mai vorbită comunitate lingvistică din anumite zone și că vizibilitatea culturală este esențială.

Popularitatea limbii române în diaspora

Creșterea numărului de vorbitori de română în Marea Britanie reflectă expansiunea comunității românești în ultimii ani, pe fondul migrației economice și al integrării sociale.

Deocamdată, proiectul se află în faza de petiție, iar autoritățile britanice nu au anunțat o decizie finală privind introducerea limbii române ca disciplină de examen. Inițiativa rămâne însă un subiect de dezbatere privind multiculturalismul și educația modernă în Regatul Unit.