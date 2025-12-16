B1 Inregistrari!
Sărbătorile de iarnă se apropie. Cât costă carnea de porc în supermarketuri înainte de Crăciun

Ana Beatrice
16 dec. 2025, 09:20
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum își aleg românii carnea de porc pentru masa de Crăciun
  2. Cum arată ofertele la carnea de porc în prag de sărbători

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar românii se pregătesc intens pentru masa tradițională de Crăciun. În centrul atenției se află, ca în fiecare an, carnea de porc, ingredient de bază în multe dintre preparatele specifice acestei perioade.

În supermarketuri, aceasta este disponibilă într-o varietate largă de sortimente. Cu toate acestea, în funcție de tipul ales și de cantitatea cumpărată, costul poate varia semnificativ. În unele cazuri, prețul unei singure bucăți ajunge chiar la câteva sute de lei.

Cum își aleg românii carnea de porc pentru masa de Crăciun

Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, magazinele se umplu de cumpărători. Românii caută oferte cât mai bune, pentru a respecta tradițiile fără a depăși bugetul alocat. Carnea de porc rămâne, ca în fiecare an, alegerea principală pentru masa de Crăciun.

Reducerile și ofertele speciale din această perioadă îi ajută pe cumpărători să facă alegeri mai avantajoase. Prețurile variază considerabil în funcție de sortiment și de greutatea bucăților de carne. În acest fel, fiecare familie poate alege opțiunea care se potrivește cel mai bine bugetului și nevoilor sale.

Cum arată ofertele la carnea de porc în prag de sărbători

În marile lanțuri de magazine, carnea de porc este disponibilă la prețuri avantajoase. Astfel, mulți cumpărători o consideră o alegere accesibilă pentru masa de sărbători. În Carrefour, pulpa de porc românească are un preț de aproximativ 15 lei pe kilogram, notează cancan.ro.

La raft sunt disponibile și bucăți mari de carne, inclusiv sferturi de porc, iar în funcție de greutate, unele pot ajunge la aproximativ 230 de lei bucata. Chiar și în aceste condiții, raportat la cantitate, costul rămâne convenabil pentru familiile care pregătesc masa de Crăciun.

Carnea de porc rămâne piesa de rezistență a meniului de sărbători în România. De la friptură și sarmale, până la cârnați și caltaboș, aceasta nu lipsește de pe mesele festive. Pentru mulți români, Crăciunul este strâns legat de gustul acestor mâncăruri. Fără preparatele din porc, atmosfera sărbătorilor ar părea incompletă.

