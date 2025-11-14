Carnea de porc rămâne alegerea preferată a românilor de sărbători. Crescătorii spun că porcul cumpărat viu pare avantajos, dar economia reală este mică. După tranșare se pierde aproape 30% din greutate, iar cantitatea finală de carne scade vizibil. Pentru masa de Crăciun nu ai nevoie de un porc întreg, ci doar de câteva bucăți potrivite pentru preparatele dorite.
Merită să cumperi porcul viu sau gata sacrificat
Românii încearcă să respecte tradiția de Crăciun, chiar dacă bugetele sunt mai mici anul acesta. Mulți se întreabă dacă este mai avantajos să cumpere porcul viu sau gata sacrificat.
Crescătorii spun că porcul viu pare mai ieftin la început, dar pierderea după tranșare ajunge la aproximativ 30% din greutate. Această diferență reduce semnificativ cantitatea finală de carne folosită la gătit. Un porc întreg nu ajunge niciodată să fie preparat complet, iar o parte rămâne mereu nefolosită. Aparenta economie dispare atunci când calculezi ce cantitate reală ajunge în farfurie.
Mulți cumpărători preferă carnea gata tranșată pentru a evita transportul și sacrificarea porcului. Alții aleg totuși porcul de la țară, chiar dacă plătesc mai mult pentru siguranța gustului tradițional.
Cât ajunge să coste porcul de sărbători
Porcul viu cumpărat de la micii crescători rămâne accesibil, prețurile fiind între 15 și 18 lei kilogramul, iar carcasa ajunge la 25 de lei.
În supermarketuri, oferta este variată și adaptată tuturor bugetelor. Cotletul se găsește în jur de 27,5 lei kilogramul, ceafa ajunge la aproape 29,9 lei, pulpa costă aproximativ 22,9 lei, spata este în jur de 22 lei, iar picioarele pornesc de la 8,9 lei kilogramul.
Pentru cei care caută gust autentic și calitate superioară, carnea de mangaliță vine cu prețuri pe măsură. Porcul viu este în jur de 18 lei kilogramul, carcasa se apropie de 20 de lei, slănina trece de 30 de lei, iar piesele premium, precum pulpa fără os, cotletul sau ceafa, ajung între 50 și 70 de lei kilogramul.