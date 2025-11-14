Carnea de porc rămâne alegerea preferată a românilor de sărbători. Crescătorii spun că porcul cumpărat viu pare avantajos, dar economia reală este mică. După tranșare se pierde aproape 30% din greutate, iar cantitatea finală de carne scade vizibil. Pentru masa de nu ai nevoie de un porc întreg, ci doar de câteva bucăți potrivite pentru preparatele dorite.

Merită să cumperi porcul viu sau gata sacrificat

Românii încearcă să respecte , chiar dacă bugetele sunt mai mici anul acesta. Mulți se întreabă dacă este mai avantajos să cumpere porcul viu sau gata sacrificat.

Crescătorii spun că porcul viu pare mai ieftin la început, dar pierderea după tranșare ajunge la aproximativ 30% din greutate. Această diferență reduce semnificativ cantitatea finală de carne folosită la gătit. Un porc întreg nu ajunge niciodată să fie preparat complet, iar o parte rămâne mereu nefolosită. Aparenta economie dispare atunci când calculezi ce cantitate reală ajunge în farfurie.

Mulți cumpărători preferă carnea gata tranșată pentru a evita transportul și sacrificarea porcului. Alții aleg totuși porcul de la țară, chiar dacă plătesc mai mult pentru siguranța gustului tradițional.

Cât ajunge să coste porcul de sărbători