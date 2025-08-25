B1 Inregistrari!
Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară

Elena Boruz
25 aug. 2025, 09:40
Un scandal de proporții a izbucnit, în lumea credincioșilor. Doi preoți de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au fost surprinși în ipostaze șocante. Unul dintre aceștia ar fi fost filmat când consuma substanțe interzise, iar altul când dansa la bară.

Mai mult decât atât, au ieșit la iveală conversații potrivit cărora cei doi oameni ai Bisericii ar fi întreținut relații intime cu mai mulți bărbați.

Cuprins:

  • Ce a transmis Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
  • Preot caterisit: „Au dus Biserica locală într-o despărțire de vocația de a fi cu Hristos”

Ce a transmis Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Arhiepiscopia a venit cu un mesaj prin care a anunțat că aceștia au fost opriți de la slujire și au fost trimiși spre judecată la Consistoriul Monahal.

Având în vedere tulburarea iscată în spațiul public prin postările repetate ale lui C. M. și pentru a păstra liniștea sufletească credincioșilor care vor participa mâine la Sfânta Liturghie, vă aducem la cunoștință faptul că slujitorii menționați au fost opriți de la slujire, schimbați din ascultări și trimiși spre judecată Consistoriului monahal”, se arată într-un comunicat emis de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Preot caterisit: „Au dus Biserica locală într-o despărțire de vocația de a fi cu Hristos”

Preotul caterisit a explicat gravitatea situației. Potrivit acestuia, nu homosexualitatea este o problemă, în contextul actual al vremurilor pe care le trăim, ci faptul că acțiunile celor doi preoți sunt în antiteză cu învățăturile pe care biserica le dă.

„Nu problema homosexualității este atât de importantă, pentru că vedeți și voi, societatea este foarte tolerantă astăzi, dar canoanele Bisericii nu îngăduiesc unui preot să trăiască în felul acesta, în această promiscuitate. De fapt, au înființat o normă și își găsesc justificări inclusiv în Scriptură”, a spus Ciprian Mega, preot caterisit, potrivit știrile pro tv.

Toate aceste lucruri au ieșit la iveală, după ce un preot din Bihor, destituit din funcție, a întrebat pe rețelele de socializare ce lucruri sunt în neregulă prin parohii. Atunci, un utilizator al platformei respective a postat imaginile și capturile de ecran cu conversații din care reieșea faptul că ar fi existat relații intime între cei doi preoți și mai mulți bărbați.

„Acolo este vorba despre consum de narcotice. Au dus Biserica locală într-o despărțire de vocația de a fi cu Hristos. E oarecum de neînțeles”, a adăugat Ciprian Mega.

În prezent, este în desfășurare o anchetă internă și în funcție de concluziile care vor fi trase, preoții vor primi, fie o pedeapsă, fie vor fi destituiți.

