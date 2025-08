O profesoară, doctor în fizică cuantică, este acuzată că își terorizează vecinii. Angela Antoniu locuiește într-un bloc din centrul Iașului, iar ceilalți locatari nu mai suportă zgomotul pe care-l face. Ei spun că au sunat la Poliție, dar degeaba. Antoniu are titlul de doctor la Universitatea din Poitiers, Franța, și de-a lungul carierei a predat la mai multe universități din străinătate.

Ce acuzații îi aduc vecinii profesoarei și ce reacție a avut ea

Ce spune președintele asociației de proprietari despre femeia doctor în fizică cuantică

„Locuiesc de 2 ani în acest bloc, eu stau la etajul 8, iar ea, deasupra, la 9. Cred că are probleme psihice. De mai bine de jumătate de an hodorogește, izbește, aruncă, nu știu cu ce, dar îmi vibrează tavanul. Mi-a sărit varul de pe pereți. Înjură, amenință. Are ceva probleme cu niște rude care au părăsit-o. Cel mai mult pe mine mă deranjează. Am sunat la poliție de vreo 2-3 ori, dar nu am rezolvat nimic. În blocul ăsta locuiesc medici, profesori, studenți care au de învățat, ea e singura care face gălăgie. Și ceilalți vecini sunt deranjați de ea, dar s-au și plictisit de situație. Are și datorii la întreținere, zeci de mii de lei. În special noaptea face gălăgie. Eu am vrut să port o discuție cu dânsa, dar nu-mi deschide. Până și polițiștilor le-a închis ușa în nas”, a povestit Alexandru Mihalache, unul dintre vecini.

Dar femeia spune că și ea e deranjată: „N-am mai auzit să suni la ziar când ai probleme cu vecinii. Și el mă deranjează pe mine. Nu vreau să discutăm”.

Și alți vecini s-au plâns de comportamentul ei.

„Situația cu dânsa e veche. Unui vecin i-a aruncat cu un borcan în cap. Eu stau la etajul 3, dar cei care locuiesc sub ea sau alături sunt cei mai afectați”, a spus o locatară.

Președintele asociației de proprietari a declarat, pentru , că femeia „are porniri să dea foc, izbește, trântește lucruri din casă”, dar cum face toate acestea doar în casă, pe proprietatea ei, el n-are ce să-i facă.

„Avea de înlocuit niște apometre și mi-a spus că nu vrea să le schimbe, pentru că aș putea punea microfoane în ele. De aici am înțeles că nu prea e în regulă. După care, un alt vecin, care este perete în perete cu dumneaei, mi-a spus că îl acuză că o ascultă prin perete, că a pus microfoane în țevi. Din punctul meu de vedere, situația este foarte complicată. Din câte știu, băiatul și soțul dumneaei sunt plecați în străinătate, iar ce rude mai are aici în Iași au întrerupt legătura cu dumneaei, spunând că nu se simt în siguranță, având în vedere ieșirile pe care le are”, a explicat președintele asociației de proprietari.