Sicriul lui Ion Iliescu a fost așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai, în 2017. Fostul președinte, condus pe ultimul drum cu onoruri militare (FOTO)

Ana Maria
07 aug. 2025, 16:14
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare complete, în cadrul unei ceremonii organizate la Cimitirul Militar Ghencea 3. Trupul neînsuflețit al celui care a condus România în perioada post-decembristă a fost transportat pe un afet de tun, același folosit și la funeraliile Regelui Mihai, semn al respectului pentru rangul său de fost șef de stat.

Cuprins:

  • Câți militari au fost implicați la ceremonia de înmormântare
  • Care a fost traseul cortegiului funerar
  • Mormântul, păzit de militari?

Câți militari au fost implicați la ceremonia de înmormântare

Conform organizatorilor, ceremonia militară a fost una amplă:

  • 20 de militari au tras 21 de salve de tun
  • 32 de muzicieni din fanfara militară au însoțit procesiunea
  • 12 soldați au asigurat garda de onoare la catafalc
  • 8 militari, alături de comandantul lor, au purtat sicriul pe umeri

Momentul în care sicriul a ajuns la cimitir a fost marcat de onoruri militare și muzică solemnă.

Afet
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Care a fost traseul cortegiului funerar

Cortegiul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte a parcurs un traseu bine stabilit, potrivit Adevărul:
Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Mormântul, păzit de militari?

Cimitirul Militar Ghencea 3 este un obiectiv militar, iar potrivit surselor din Ministerul Apărării Naționale (MApN), mormântul lui Ion Iliescu va fi păzit permanent de militari.

În semn de respect față de cel care a fost primul președinte al României după 1989, joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele au fost coborâte în bernă la toate instituțiile publice din țară.

