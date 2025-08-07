Sicriul lui Ion Iliescu a fost așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai, în 2017. Fostul președinte, condus pe ultimul drum cu onoruri militare (FOTO)

Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare complete, în cadrul unei ceremonii organizate la Cimitirul Militar Ghencea 3. Trupul neînsuflețit al celui care a condus România în perioada post-decembristă a fost transportat pe un afet de tun, același folosit și la funeraliile Regelui Mihai, semn al respectului pentru rangul său de fost șef de stat.
Conform organizatorilor, ceremonia militară a fost una amplă:
Momentul în care sicriul a ajuns la cimitir a fost marcat de onoruri militare și muzică solemnă.
Cortegiul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte a parcurs un traseu bine stabilit, potrivit Adevărul:
Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.
Cimitirul Militar Ghencea 3 este un obiectiv militar, iar potrivit surselor din Ministerul Apărării Naționale (MApN), mormântul lui Ion Iliescu va fi păzit permanent de militari.
În semn de respect față de cel care a fost primul președinte al României după 1989, joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele au fost coborâte în bernă la toate instituțiile publice din țară.