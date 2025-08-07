Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia funerară a fostului șef de stat Ion Iliescu, desfășurată joi. Între timp s-a aflat unde a fost Nicușor Dan în timpul ceremoniilor.

Unde a fost Nicușor Dan

Cine a participat la funeralii

De asemenea, el nici la Palatul Cotroceni miercuri, când a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului lider.

În acest context mulți s-au întrebat unde a fost Nicușor Dan.

Potrivit , în timpul funeraliilor, președintele Dan se afla la biroul său din Palatul Cotroceni. Mesajul său de condoleanțe a venit târziu și a fost unul rezervat.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe”, a declarat Nicușor Dan, prin intermediul unui mesaj transmis de Administrația Prezidențială.

Ion Iliescu, primul președinte al României postcomuniste, a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani.

Premierul Ilie Bolojan la slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu din biserica Palatului Cotroceni stând pe al doilea rând în spatele foștilor premieri PSD Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Viorica Dăncilă.

Bolojan, al cărui guvern a organizat funeraliile de stat ale lui Iliescu, a stat poziționat între Marcel Ciolacu și Theodor Stolojan.

Amintim faptul că președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremoniile de la Palatul Cotroceni, nici la slujba de înmormântare.

Traian Băsescu și Emil Constantinescu au adus ieri un omagiu la catafalcul fostului președinte.

De asemenea președintele Klaus Iohannis a transmis doar un mesaj, fără a participa personal la ceremonii

La slujba organizată la Palatul Cotroceni pentru Ion Iliescu au venit Ionuț Vulpescu, una dintre cele mai apropiate persoane de Iliescu din ultima perioadă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Petre Daea, Viorica Dăncilă și fostul premier Theodor Stolojan.