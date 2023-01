Situație extrem de ciudată în cazul celor trei frați, care au murit într-un incendiu în sectorul 5. Doar patul copiilor a ars complet

Trei copii au ars de vii în timp ce dormeau în apartamentul lor din București, Sectorul 5, potrivit pompierilor care nu au putut să-i salveze pe micuți.

Conform surselor din anchetă, în acest incendiu a ars doar patul în care se aflau cei mici. În rest, incendiul nu a afectat casa, potrivit .

Doar patul în care cei trei micuți dormeau a ars complet

Pompierii au fost solicitați, în această dimineață, la ora 05:35, să intervină pentru al Capitalei, însă, în momentul în care au ajuns acolo, incendiul era aproape stins.

„Primele echipaje de intervenție ajunse la caz au constatat că incendiul era deja stins și că se manifestase la un pat. Au fost identificate 3 victime în camera respectivă, copii cu vârstele de 2, 3 și 6 ani. S-au efectuat manevre de resuscitare. Din nefericire s-a constatat decesul acestora”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov.

Ciudat este că doar patul în care cei trei micuți dormeau a ars complet. Mai mult decât atât, anchetatorii au avansat o ipoteză conform căreia unul dintre copii era mort încă dinainte de începerea incendiului.

Mama celor trei copii era cu ei în casă, iar acum se află în stare de șoc

„Durere cât cuprinde. Mama lor este în stare de șoc, vă dați seama, nici ea nu știe ce spune. Acum spune ceva, acum spune altceva, țipă, urlă și au băgat-o în mașina de poliție să nu vadă când sunt copiii scoși pentru a fi duși la INML.

Nu am înțeles nimic de la ea, a început să țipe, să urle, să se tăvălească, e plină de funingine, cum s-o fi chinuit singură acolo. Nu știu să vă spun … Habar nu am … Soțul ei muncea de câteva luni acolo, erau bine. Stau cu chirie, dar se descurcau”, a declarat unchiul copiilor, notează .