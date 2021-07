Sorin Cîmpeanu anunță schimbarea modului de corectare la Evaluarea Națională, de anul viitor. „Am dreptul să fiu optimist”

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi seara, la Digi 24, că îşi doreşte ca anul viitor examenele de la Evaluarea Națională să fie corectate electronic.

„Dacă tot am introdus acest sistem apropiat de Bologna, cu acest barem fragmentat în care se punctează fiecare răspuns bun sau greşit din partea elevilor, următorul pas ar fi corectarea informatizată la nivel de item”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

„Există deja un pilot, sunt colegi cu iniţiativă, nu e o iniţiativă instituţionalizată a ministerului, ci o serie de colegi au demarat la nivelul evaluării în clasa a VI-a acest proiect pilot, evaluări la matematică – ştiinţe, cărora să le fie alocat câte un cod pe fiecare item şi să fie culese rezultatele pe fiecare item, în aşa fel încât am o imagine mult mai clară asupra a ce nu a mers şi ce a mers bine, pentru a putea vedea ce trebuie să faci pe viitor. Itemii au competenţe corespondente. În momentul în care analizăm pe fiecare item în parte, vezi că elevii sunt deficitari pe acele competenţe, ştii că trebuie să te concentrezi mai departe în procesul de îmbunătăţire a predării tocmai pe acele competenţe”, a explicat ministrul.

„Dacă tot vorbim de digitalizare la modul general şi ne pricepem toţi la digitalizare, eu am zis un lucru mărunt. Dacă pot să fac, tot e bine într-un an şi să pilotăm, nu am pretenţia să aplicăm şi la nivel de Bacalaureat. Şi în acel moment, chiar vom şti pe fiecare competenţă ce nu merge şi pe ce trebuie să insistăm”, a spus ministrul Educaţiei.

„Nu scanerul mă îngrijorează. Problema e să existe în fiecare școală un profesor competent care să atribuie acel cod lucrării și să știe să scaneze. Profesorii corectori vor putea să corecteze online, fără să se mai cunoască între ei.

În momentul în care ai diferenţe mai mari de o jumătate de punct, e foarte simplu: softul semnalează că trebuie să intervină alţi doi corectori, pentru că între primul şi al doilea au fost diferenţe mai mari de o jumătate de punct. Dar e greu să ai diferenţe mai mari de o jumătate de punct dacă faci digital toată”, a argumentat Sorin Cîmpeanu.