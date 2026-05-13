Inflația a urcat în aprilie la 10,7%, față de , arată cele mai recente publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Produsele care s-au scumpit cel mai mult

În intervalul aprilie 2025 – aprilie 2026, cel mai mult s-au scumpit cafeaua (21,76%), ouăle (14,78%), carnea de bovine (12,24%), fructele proaspete (11,77%), produsele din zahăr, produsele zaharoase și mierea de albine (11,09%) și laptele de vacă (10,97%).

În schimb, s-au ieftinit cartofii (-11,70%), fasolea boabe și alte leguminoase (-4,33%), făina (-4,38%) și mălaiul (-3,06%).

În ceea ce privește produsele nealimentare, în același interval cel mai mult s-au scumpit energia electrică (54,18%), benzina (22,42%), motorina (32,68%) și energia termică (10,7%).

Serviciile care s-au scumpit cel mai mult

La capitolul servicii, în perioada aprilie 2025 – aprilie 2026, cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la chirii (43,78%), igienă și cosmetică (15,07%), serviciile de apă, canal și salubritate (15,05%), serviciile de reparații auto (14,65%), serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (14,66%), asistența medicală (12,61%) și transportul interurban rutier (11,11%).

Singura scădere de preț e consemnată în cazul serviciilor aeriene (-4,69%).