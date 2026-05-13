B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » UPDATE: Inflația a sărit pragul de 10%, în aprilie. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult

UPDATE: Inflația a sărit pragul de 10%, în aprilie. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 09:26
UPDATE: Inflația a sărit pragul de 10%, în aprilie. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Produsele care s-au scumpit cel mai mult
  2. Serviciile care s-au scumpit cel mai mult

Inflația a urcat în aprilie la 10,7%, față de 9,87% cât era în martie, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Produsele care s-au scumpit cel mai mult

În intervalul aprilie 2025 – aprilie 2026, cel mai mult s-au scumpit cafeaua (21,76%), ouăle (14,78%), carnea de bovine (12,24%), fructele proaspete (11,77%), produsele din zahăr, produsele zaharoase și mierea de albine (11,09%) și laptele de vacă (10,97%).

În schimb, s-au ieftinit cartofii (-11,70%), fasolea boabe și alte leguminoase (-4,33%), făina (-4,38%) și mălaiul (-3,06%).

În ceea ce privește produsele nealimentare, în același interval cel mai mult s-au scumpit energia electrică (54,18%), benzina (22,42%), motorina (32,68%) și energia termică (10,7%).

Serviciile care s-au scumpit cel mai mult

La capitolul servicii, în perioada aprilie 2025 – aprilie 2026, cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la chirii (43,78%), igienă și cosmetică (15,07%), serviciile de apă, canal și salubritate (15,05%), serviciile de reparații auto (14,65%), serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (14,66%), asistența medicală (12,61%) și transportul interurban rutier (11,11%).

Singura scădere de preț e consemnată în cazul serviciilor aeriene (-4,69%).

Tags:
Citește și...
Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
Economic
Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
Economia României, în scădere cu 1,7% în primul trimestru din 2026, față de perioada similară din 2025. Datele INS
Economic
Economia României, în scădere cu 1,7% în primul trimestru din 2026, față de perioada similară din 2025. Datele INS
Uniunea Europeană vrea să extindă taxa pe carbon în aviație. Cât vor plăti pasagerii pentru cursele lung-curier
Economic
Uniunea Europeană vrea să extindă taxa pe carbon în aviație. Cât vor plăti pasagerii pentru cursele lung-curier
Comisia Europeană interzice majorarea prețurilor din cauza combustibilului și obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri
Economic
Comisia Europeană interzice majorarea prețurilor din cauza combustibilului și obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri
Romprest acuză Primăria Sectorului 1 de manipulare publică: singurele hotărâri definitive obligă instituția să plătească zeci de milioane de lei
Economic
Romprest acuză Primăria Sectorului 1 de manipulare publică: singurele hotărâri definitive obligă instituția să plătească zeci de milioane de lei
Ce nu ți-a spus nimeni când ți-ai amenajat bucătăria
Economic
Ce nu ți-a spus nimeni când ți-ai amenajat bucătăria
Dator la stat cu milioane de euro, Mohammad Murad plânge de grija economiei românești. Tocmai el a prezentat planul AUR pentru negocierile cu Nicușor Dan
Economic
Dator la stat cu milioane de euro, Mohammad Murad plânge de grija economiei românești. Tocmai el a prezentat planul AUR pentru negocierile cu Nicușor Dan
Cum se pierd miliarde de la bugetul statului. ANAF: 2,3 miliarde lei de la 80.000 de firme nu pot fi recuperate
Economic
Cum se pierd miliarde de la bugetul statului. ANAF: 2,3 miliarde lei de la 80.000 de firme nu pot fi recuperate
Avertisment îngrijorător de la BNR. Viceguvernatorul Cosmin Marinescu avertizează că prețurile energiei pot duce inflația peste 10%
Economic
Avertisment îngrijorător de la BNR. Viceguvernatorul Cosmin Marinescu avertizează că prețurile energiei pot duce inflația peste 10%
Damen Galați, refuzată pentru o ofertă cu sute de milioane mai scumpă. Statul ajunge să plătească aproape dublu pentru navele de război
Economic
Damen Galați, refuzată pentru o ofertă cu sute de milioane mai scumpă. Statul ajunge să plătească aproape dublu pentru navele de război
Ultima oră
11:22 - Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
11:21 - Decizie istorică în Italia: Cum a ajuns un copil să aibă o mamă și doi tați
11:20 - Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade
11:03 - Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
10:57 - Mită la Aeroportul Henri Coandă. Doi cetățeni vietnamezi ar fi încercat să ofere bani polițiștilor de frontieră după descoperirea unor țigarete ascunse în bagaje
10:45 - Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
10:45 - Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
10:28 - Noul spital pentru copii din Timișoara funcționează în doar 2 etaje din 6. „Au fost mai multe promisiuni neonorate ale foștilor miniștri ai Sănătății”
10:20 - Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
10:17 - Calendar ortodox 13 mai 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi de credincioșii ortodocși și ce rugăciune se rostește