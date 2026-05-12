Sute de salariați de la Apele Române protestează în fața instituției și a Ministerului Mediului. Ce acuzații aduc liderii sindicali

Iulia Petcu
12 mai 2026, 23:07
sursa foto: Facebook/ Sindicatul Mureșul din Apele Române
Cuprins
  1. De ce ies angajații de la Apele Române în stradă
  2. Ce acuzații aduc liderii sindicali conducerii instituției
  3. Ce cer concret angajații din sistem
  4. Ce se întâmplă dacă revendicările nu sunt luate în calcul

Sistemul de gospodărire a apelor intră într-o nouă perioadă tensionată, după ce sute de angajați au anunțat proteste în Capitală. Sindicaliștii spun că dialogul cu instituțiile responsabile s-a deteriorat serios, iar deciziile administrative recente lovesc direct în personalul care intervine în teren.

De ce ies angajații de la Apele Române în stradă

Sindicatul Mureșul din Apele Române, organizație reprezentativă la nivelul Administrației Naționale Apele Române, a anunțat organizarea unui protest joi, 14 mai. Acțiunea este programată între orele 11:00 și 16:00, iar organizatorii estimează participarea a cel puțin 500 de persoane.

Prima parte a manifestației va avea loc în fața sediului central al instituției, între orele 11:00 și 12:30. Ulterior, participanții vor pleca într-un marș pietonal către Ministerul Mediului, unde protestul va continua până după-amiază.

Sindicaliștii susțin că protestul vine ca reacție la „degradarea gravă a dialogului social şi la măsurile administrative care afectează direct angajaţii din sistemul de gospodărire a apelor”.

Ce acuzații aduc liderii sindicali conducerii instituției

Reprezentanții SMAR afirmă că negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă, valabil pentru perioada 2026–2028, s-au blocat. Potrivit acestora, lipsa informațiilor și tratamentul preferențial acordat unor organizații sindicale au compromis procesul de negociere.

În același timp, sindicatul reclamă blocarea angajărilor, suspendarea promovărilor și reducerea unor drepturi salariale exact pentru oamenii care intervin la inundații, poluări sau alte urgențe. Liderii sindicali susțin că presiunea bugetară este mutată aproape exclusiv asupra personalului operativ.

SMAR mai acuză faptul că reorganizările promovate în instituție nu urmăresc eficientizarea activității, ci conservarea structurilor centrale și a unor funcții de conducere politizate.

Ce cer concret angajații din sistem

Printre solicitările principale se numără transparență totală în negocierea noului contract colectiv și deblocarea urgentă a posturilor operative. Angajații cer, de asemenea, protejarea veniturilor personalului din teren și acordarea integrală a sporului pentru consemn la domiciliu, relatează observatornews.ro.

Sindicaliștii solicită și reducerea funcțiilor de conducere din sediul central al ANAR, stoparea reorganizărilor fără fundament tehnic și depolitizarea pozițiilor de management.

În mesajul transmis înaintea protestului, organizația avertizează că acțiunea din 14 mai reprezintă „un semnal clar că salariaţii din Apele Române nu mai acceptă decizii arbitrare, lipsă de transparenţă şi măsuri care afectează direct personalul ce menţine funcţional sistemul de gospodărire a apelor din România”.

Ce se întâmplă dacă revendicările nu sunt luate în calcul

Sindicaliștii spun că protestul de joi poate fi doar începutul unei serii mai ample de acțiuni. Aceștia avertizează că, dacă autoritățile nu răspund solicitărilor, manifestațiile pot continua inclusiv prin oprirea activității în structurile teritoriale.

