STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic

Mai multe stenograme din dosarul avocatei Adriana Georgescu arată cum femeia se lăuda că îi cunoaște pe toți liderii din PNL, pe Nicușor Dan și pe Ilie Bolojan și că ajunge la ei oricând pentru a rezolva problema lui Jean Tucan, omul cu două dosare penale.

Cum se lăuda Adriana Georgescu că îi are pe toți la mână

Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, de care partidul s-a dezis, a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA, miercuri, când primea 60.000 de euro din totalul de 500.000 de euro cerut de la omul de afaceri constănțean Jean Paul Tucan, căruia îi promisese că-i va rezolva problemele penale. Femeia ar fi pretins că are influență la Guvern, la președinte și la șeful DNA.

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, bun! Și în cazul ăsta, dacă…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …la NICUȘOR…

TUCAN JEAN-PAUL: Ascultă-mă puțin! Și dacă s-a…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: …… sunt eu ……

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, stai, mă puțin! Și dacă s-a ajuns pe instanță acum, tre’ să vorbească cu ăla, că…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu tre’ să vorbesc cu NICUȘOR și cu ILIE sau cu MIRCEA dacă îl pune. Deci, am înțeles, că până în martie, rămâne VOINEAG.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: A! Eu da, mă, eu sunt reglată oricum. Eu sunt în contact permanent cu amândoi. Dar au înce…, au prins încredere în mine, că tot ce le-am zis eu de toată lumea au verificat și au început să mă asculte amândoi pentru că… mă obturase mizeria. Ca să nu mă văd eu… Bine, el mă obturase la CĂTĂLIN, dar… eu m-am…

TUCAN JEAN-PAUL: Și ce șanse sunt?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Cu ce? Cu mine și cu…? Cu mine îs bune, că eu m-am… Cu tine tre’ să văd ce dracu’, că… eu când am auzit că s-a umflat mai tare la tine, cu Europa…

Avocata cerea bani și invoca toate numele care îi veneau în minte. Cel mai probabil, Adriana Georgescu se baza și pe faptul că în imaginea ei publică, pe rețelele sociale, apare alături de toți liderii din PNL.

„Păi, dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. De ce crezi că-ți … sug …… acuma, aicea ție? Păi, de ce crezi că sunt lângă tine aicea și te sun? Crezi că mai riscam asta eu? După ce mi-a zis S.R.I.-ul ieri că mă vizează ăștia că-s omul lui ORBAN și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui LUDOVIC, dar nu mai sunt …

… Crezi că riscam discuția asta cu tine acum? Când HELLVIG chiar e după mine, a treia oara?

„Eu sunt conectată și la mafie, și la ăia, și la NUȚU, și la miniștri, și eu simt singură votu’, pe unde stă. Acuma iese, cu greu! Cu greu, da’ iese! Este încă nevoie de 300.000, un milion, maxim, dacă intră doar JEAN, că eu nu mai bag alt om de afaceri peste voi, că atuncea îl împărțiți pe CIPRIAN, care va fi viitoru’ președinte de partid, să-nțelegeți!

Voi, dacă-l ajutați acuma și-l puneți primar – eu d-aia ți-am spus atuncea că-i un business! – îl aveți p-ăsta la picioare! Că nu acceptă de la oricine, că are încredere în mine, că e îndrăgostit de mine de zece ani, că sunt… aveți… ați făcut o afacere! Eu îl înțeleg pe JEAN. I-am scris de JEAN…(…)

Brusc, apare Ciucu „omul care vă rezolvă”

Așa că a marșat, poate-poate ia vreun ban de la omul de afaceri. Iar pe ultima sută de metri l-a băgat și pe Ciprian Ciucu în ecuație. Și încerca să demonstreze că Ciucu dacă ajunge primar rezolvă orice în justiție.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Suntem umăr la umăr, mă, cu BĂLUȚĂ și vrem să-l batem. Și vreau să mă ajutați. N-avem bani! Sîntem terminați! Nu știu, cu contract de donație sau direct cu bani cash, direct la CIUCU. Da’ ajutați-ne în …… mea, c-avem șanse să punem primar. Mai sînt două săptămâni jumate.

Și o ajutați practic pe BOLOJAN, că dacă pică bine cu CIUCU, HUBERT îl dă afară din partid. Îl trimite acasă. Și avem patru președinți de sectoare: 1, 2, 3, 4 și 5 care… 5-ul mai puțin, fac blat… cu BĂLUȚĂ, că învinge HUBERT.

D-aia te-am chemat: să ne ajuți, că n-avem bani! Deloc, deloc, deloc, deloc! Și are șanse, e deja umăr la umăr cu… cu BĂLUȚĂ. E așa! Nu e în spate rău. Dar ăla are bannere. Romii nu mai vor să-mi vină. Cămătarii nu mai vor să-mi vină.

Machedonii… Să mă ajute și JEAN, că JEAN poate, are relații, are putere: și cu telefoane, cu oameni de afaceri, să vorbească la relații și la prietenii lui din București. Că JEAN ……(…)

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …îi face contract legal, pă firma, ca să n-apară el. Cu problema să apară el! Că CIPRIAN nu vrea să primească bani de la oameni pe care nu… Pe firmă, ai vreo firmă? Ori, dacă vrei, direct! Cum vrei tu, numai… Da’ n-avem deloc, pentru că BODE a furat 20.000.000 de euro, au fost panouri, au fost tot! Nu este despre CIUCU, cât e despre BOLOJAN. Dacă pică CIUCU, nu iese…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Băi! Ăsta mi-a zis să-ți zic: „Că ai văzut, când a fost aici, tu cu NICUȘOR, te-a ajutat!”

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Da! Da’ nu așa rău, mă! Câteva zeci de mii, sau măcar câteva mii, măcar 10.000, nu sute de mii! Nu așa rău, că n-o să fu… Nu-ți garantez că CIUCU va fi al 2-lea.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Păi, d-aia zic, n-ai…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Dacă îi dă 300.000 de mii, CIUCU va fi al lui, pentru că 300.000 de mii i-a dat partidu’. Ce, dă JEAN cât tot P.N.L.-u’?

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Păi, nu…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu, deocamdată nu vrea…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …decât dacă-l vrea pă…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: …deocamdată nu vrea să dea nimic.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Știu! Dacă vrea să fie CIUCU al lui… 100.000 de mii, l-a cumpărat al lui. Îi suge ……! Da’ nu știu de cât… Poate că-l vrea neapărat să-l scoată primar, că are șanse. Mai sînt două săptămâni jumate și n-avem bani. Nici nu primește de la oricine, e foarte ciufut, e foarte… Nu, că nu vrem așa mult, da’…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Păi da, mă, da’ ăsta… nu înțelegi că ăsta a al 2-lea om în stat dacă iese primar?

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Păi ie! Și ce, judecă el dosaru’?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Voi sînteți nebuni? Păi, da’ nu mai contează!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Vorbește cu CIUCU, direct! Bă, BOLOJAN îi pupă tălpile dacă i-l pune pă CIUCU la București. Ascultă-mă! Deci, dacă iese CIUCU și-l ajută JEAN, că JEAN are bani, de ce să-l pună altu’ mâna de a face pă… pă primaru’ capitalei? Toată lumea o… și NICUȘOR îl susține, nu se pune cu președintele. Poa’ să verifice, nu e vrăjeală. Ce dracu? Nu mă țin de cordășeli, direct cu CIUCU. Mai sînt două săptămâni. N-am nevoie de un leu!

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Pardon!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: JEAN poa’ să-l pună primar, știu ce putere are. Și vorbește direct, negociază dinainte. Și ILIE, ILIE… cred că ILIE, dacă-l ajută, ILIE, dacă JEAN acuma îi dă două – trei sute de mii, ILIE o să intre pă …… Da’ io n-am zis sume atât de bani, mari, nici măcar așa de… să pot să facă și el o donație, mică, la partid. El, dacă vrea real să se… nu, dacă poate real…

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Îți dai seama că eu sunt în depresie, dar nu mai contează asta. Eu încerc să o reglez acuma cu CIUCU s-o… să-l pun pe ăsta primar, că e aproape. Să-l am pe CIUCU la mână și pe BOLOJAN, să vă rezolv pe voi, să închid toate datoriile și să văd măi…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Că JEAN, mi-a ieșit ca prostu’. Așa. I-am spus lui CIUCU că nu-l rog pe el să-și plătească datoriile morale față de BOLOJAN și față… făcute de BOLOJAN și de NICUȘOR ……

Nu a reușit cu Ciucu, s-a întors la Ilie Bolojan

Din stenograme reiese că Adriana Georgescu nu a reușit să îi convingă cu Ciprian Ciucu, așa că s-a întors la Ilie Bolojan. Asupra căruia susținea că are o mare influență. Exact drumul pe care voiau să o ducă investigatorii sub acoperire de la DNA.

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Deci ați avea… Hai, mă, ajutați-mă, ce …… mea și…

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Ai înțeles?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: …vorbiți cu ILIE.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Da!

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Găsim unu’ care să-l băgăm pă ILIE la o dis… Io acuma, …… mea, îl izolăm, îl trimitem la sună, îl băgam într-un sac, nu știu! …… mea, vrea să rămână premier? Tre’ să vorbească! Aia a fost altceva, aia a fost prostia lu’ BARBU.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Uite! Atunci… și atunci, teoretic, de ce sumă de bani ai avea nevoie?

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Nu știu, mă! Avem nevoie de la 1000 de euro, avem nevoie și de 300.000 și de o campanie și de 100.000 și… nu știu, oricât! Cât vrea JEAN, nu știu! Vrea și cu contract, vrea și cu donație, legal, vrea și cu… cum vrea el. Vrea să vorbească cu ILIE? Că io mă duc și anunț: „Bă, ne dă ăsta vreo două – trei sute de mii, da’ trebuie adus ILIE… sau CIUCU aicea.” Nu CIUCU, tre’ adus ILIE.

MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: N-are mă CIUCU nicio forță și nici ……

GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: ILIE, trebuie adus ILIE!

Adriana Georgescu recunoaște că nu poate ajunge la Nicușor Dan

Investigatorii sub acoperire de la DNA au forțat nota și cu Nicușor Dan, însă avocata a recunoscut la un moment dat că nu se mai poate ajunge la el. Așa că a început iar să îi amestece pe toți, Predoiu, Coldea,…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da’ eu zic că …

… Tre’ să vorbesc cu NICUȘOR, să ajung la el …… Să ajung la cancelarie pentru el. Mă duc până la Cotroceni, văd eu … când vin din Italia…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Nu mai da mesaje d-alea lui NICUȘOR cum ziceai aseară, că aseară m-ai speriat când mi-ai spus că i-ai dat mesaje direct pe telefon!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, da’ n-am, mă. Am scăpat de nebun? Da’ cum vrei, mă, să dau?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: De fapt, da.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, nu mai am nicio cale, tu crezi că s-a mai putut ajunge la el după ce a ajuns? Ce să fac cu JEAN? Că trebuia să rezolve ULICI cu COLDEA și cu PREDOIU. Au făcut o …

… și am rămas cu JEAN pe cap. Păi, eu după campanie… Nu, în timpul campaniei, s-a dus JEAN și a venit, ULICI a zis că a vorbit cu PREDOIU, totul ok, să se bage JEAN. Eu am zis: „Bă, nu-i ușor!” A venit JEAN și ne-am dus la ULICI, a zis că vorbește cu PREDOIU, cu COLDEA și să-l scoată. A vorbit un căcat, n-a făcut nimic. E un pic enervant…(…)”

Flagrantul în care a fost prinsă Adriana Georgescu

, acum suspendată din PNL, a fost organizat pe 28 ianuarie. Femeia este filmată cum primește bani și într-un restaurant și în scara blocului în care locuia, ba chiar și în apartamentul său.

Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile, iar alături de ea este acuzat și Gheorghe Iscru, un bărbat care pretindea că este general SIE.

Iar cel mai câștigat din toată afacerea pare a fi omul de afaceri Jean Paul Tucan, cercetat în două dosare penale, în unul de DNA și în unul de procurorii europeni. Afaceristul pare să își fi găsit portița prin care să îi mai înmoaie pe anchetatori, după ce a dat-o în vileag pe Adriana Georgescu.

Omul de afaceri a susținut în denunțul făcut la că avocata a fost cea care l-a abordat în perspectiva de a-i rezolva problema, iar de aici procurorii au mers pe un fir sigur până au prins-o.