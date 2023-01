Tatjana Patitz a murit la vârsta de 56 de ani / Vedeta era numită „Cea mai frumoasă față a deceniului”

Tatjana Patitz a fost faimoasă pentru numeroasele apariții pe podiumuri și editoriale în perioada anilor ’80 și ’90. Vedeta a murit la vârsta de 56 de ani.

Tatjana a reprezentat coperta revistei Vogue în 1985. A pozat pentru fotograful de modă german Peter Lindbergh. În 1988, Peter Lindenberg le-a invitat pe Tatjana Patitz, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista și Christy Turlington la o ședință foto pe plajă.

În urma participării la ședința foto de pe plajă, Tatjana a început să fie numită „supermodel”.

Supermodel Tatjana Patitz, who appeared in the Freedom ’90 video and on many Vogue covers, has died. She was 56.

