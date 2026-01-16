B1 Inregistrari!
Eveniment » Donald Trump, elogii după ce Maria Corina Machado i-a oferit medalia Nobel pentru Pace: „Un gest magnific de respect reciproc"

Donald Trump, elogii după ce Maria Corina Machado i-a oferit medalia Nobel pentru Pace: „Un gest magnific de respect reciproc”

Selen Osmanoglu
16 ian. 2026, 07:31
Donald Trump, elogii după ce Maria Corina Machado i-a oferit medalia Nobel pentru Pace: „Un gest magnific de respect reciproc”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Trump: „Mulțumesc, Maria!”
  2. Declarațiile Mariei Corina Machado
  3. Clarificările Nobel Peace Center
  4. Întâlnire fără presă și tensiuni politice

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat public după ce lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Casa Albă. Momentul, intens mediatizat ulterior, a fost catalogat de liderul american drept „magnific”, stârnind reacții și clarificări oficiale din partea Nobel Peace Center.

Trump: „Mulțumesc, Maria!”

Donald Trump a transmis un mesaj de apreciere pe platforma sa Truth Social, unde a subliniat caracterul simbolic al gestului făcut de Maria Corina Machado.

„Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Ce gest magnific de respect reciproc. Mulţumesc, Maria!”, a scris președintele american, potrivit Agerpres.

Trump nu și-a ascuns niciodată dorința de a obține Premiul Nobel pentru Pace, iar episodul a fost rapid interpretat ca un nou argument invocat de acesta în favoarea meritelor sale internaționale.

Declarațiile Mariei Corina Machado

Anterior mesajului publicat de Trump, lidera opoziției venezuelene a confirmat că i-a „oferit” medalia Nobel pentru Pace președintelui SUA, într-un interviu acordat postului Fox News.

„Îl merită. A fost un moment foarte emoţionant”, a spus ea, descriind întâlnirea de la Casa Albă drept una încărcată de semnificații personale și politice.

Gestul a atras atenția cu atât mai mult cu cât Maria Corina Machado este exclusă din strategia administrației Trump pentru Venezuela, în ciuda rolului său central în opoziția față de regimul de la Caracas.

Clarificările Nobel Peace Center

Pe fondul controverselor apărute, Nobel Peace Center, muzeul situat la Oslo, a intervenit cu o precizare oficială publicată pe platforma X. Reprezentanții instituției au subliniat că laureații Premiului Nobel pentru Pace pot dispune liber de medalia asociată distincției.

Totuși, instituția a adăugat un mesaj esențial pentru clarificarea situației: „O medalie îşi poate schimba proprietarul, dar nu şi numele unui laureat”.

Întâlnire fără presă și tensiuni politice

Prânzul dintre Donald Trump și Maria Corina Machado a fost prezentat de partea americană drept o întâlnire de curtoazie, fără accesul presei. Contextul politic rămâne însă complicat.

La scurt timp după capturarea lui Nicolás Maduro, aflat în prezent în detenție în Statele Unite, Donald Trump a declarat că María Corina Machado nu este calificată să conducă Venezuela.

Potrivit informațiilor apărute, lidera opoziției părăsise în secret Venezuela în decembrie pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, un episod care continuă să alimenteze tensiunile și dezbaterile privind viitorul politic al țării.

