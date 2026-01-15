B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O fetiță de 8 ani din Târgu Jiu, suspectă de meningo-encefalită acută, a fost transferată la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Diagnosticul inițial – viroză respiratorie

O fetiță de 8 ani din Târgu Jiu, suspectă de meningo-encefalită acută, a fost transferată la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Diagnosticul inițial – viroză respiratorie

Traian Avarvarei
15 ian. 2026, 23:56
O fetiță de 8 ani din Târgu Jiu, suspectă de meningo-encefalită acută, a fost transferată la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Diagnosticul inițial - viroză respiratorie
Sursa foto simbol: Freepik

O fetiță de 8 ani, suspectă de meningo-encefalită acută și internată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a fost transferată la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” București, după ce starea de sănătate i s-a agravat. Transferul s-a făcut cu ambulanța deoarece condițiile meteo n-au permis ridicarea de la sol a unui elicopter.

Mihaela Țicleanu, purtătoarea de cuvânt a spitalului din Târgu Jiu, a declarat că, pe 13 ianuarie, reprezentanții unității medicale au anunțat Direcția de Sănătate Publică (DSP) Gorj cu privire la micuța pacientă suspectă de meningo-encefalită acută.

Cum a ajuns fetița la diagnosticul de meningo-encefalită acută

„Fetița a fost adusă, prima dată, la Camera de Gardă Pediatrie în data de 08.01.2026, cu febră și dureri abdominale. Medicul de gardă a consultat pacienta și a stabilit diagnosticul de viroză respiratorie și colică abdominală. Ulterior, în data de 12.01.2026 (aproximativ ora 03:00), pacienta a revenit la Camera de Gardă Pediatrie cu cefalee și vărsături și, afirmativ, cu un traumatism cranian vechi de câteva zile.

Medicul de gardă pediatrie a recomandat internarea, dar mama a solicitat un examen computer tomograf. Ca urmare, medicul de gardă a eliberat recomandare pentru efectuarea unui CT cerebral la UPU. Pacienta a primit recomandarea ca după efectuarea investigației CT să revină la Pediatrie pentru internare. La UPU i s-a efectuat un examen CT cerebral, diagnosticul stabilit fiind cel de viroză respiratorie, rinosinuzită acută, sindrom dispeptic. A părăsit UPU cu rețetă și recomandări.

În aceeași zi, după amiază, pacienta a revenit la Camera de Gardă Pediatrie, iar medicul de gardă, după consult și pe baza simptomelor din acel moment, a suspicionat diagnosticul de meningo-encefalită acută și a procedat la internarea pacientei. Pe parcursul internării la SJU Târgu Jiu, starea pacientei s-a agravat”, a explicat Mihaela Țicleanu, potrivit Agerpres.

Tags:
Citește și...
Craiova rămâne din nou fără căldură în plină iarnă. Ce se întâmplă cu sistemul de termoficare
Eveniment
Craiova rămâne din nou fără căldură în plină iarnă. Ce se întâmplă cu sistemul de termoficare
Incidente la protestul AUR. Forțele de ordine au folosit pulverizatoare iritant-lacrimogene. Jandarmeria: Vinovații vor fi identificați (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Incidente la protestul AUR. Forțele de ordine au folosit pulverizatoare iritant-lacrimogene. Jandarmeria: Vinovații vor fi identificați (VIDEO, GALERIE FOTO)
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Eminescu și Veronica Micle. Ce importanță au aceste scrisori pentru patrimoniu
Eveniment
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Eminescu și Veronica Micle. Ce importanță au aceste scrisori pentru patrimoniu
Un tânăr a intrat într-un liceu din Găești și a lovit un elev cu bâta până l-a băgat în spital (VIDEO)
Eveniment
Un tânăr a intrat într-un liceu din Găești și a lovit un elev cu bâta până l-a băgat în spital (VIDEO)
Vaslui: O femeie a murit prinsă sub roţile propriei maşini. Greșeala care a cauzat tragicul accident
Eveniment
Vaslui: O femeie a murit prinsă sub roţile propriei maşini. Greșeala care a cauzat tragicul accident
Cârtița uriașă care va face un tunel prin Carpați a ajuns în România. Are lungimea unui teren de fotbal (VIDEO)
Eveniment
Cârtița uriașă care va face un tunel prin Carpați a ajuns în România. Are lungimea unui teren de fotbal (VIDEO)
Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)
Eveniment
Protestatarii AUR, trolați cu mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe o clădire. „Pentru că trompetele Rusiei și extremiștii nepatrioți au încercat să ne confiște simbolurile naționale” (VIDEO)
Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
Eveniment
Un cățel a fost salvat în ultima clipă dintr-un incendiu. Cum au reacționat pompierii pentru a-i salva viața
Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Circa 10.000 de manifestanți la protestul AUR din Piața Victoriei. Unii au scandat „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
Eveniment
Un proprietar a plătit 13.000 lei impozit pe un imobil din Caracal. Cum argumentează primarul
Ultima oră
23:57 - Craiova rămâne din nou fără căldură în plină iarnă. Ce se întâmplă cu sistemul de termoficare
23:40 - Incidente la protestul AUR. Forțele de ordine au folosit pulverizatoare iritant-lacrimogene. Jandarmeria: Vinovații vor fi identificați (VIDEO, GALERIE FOTO)
23:18 - Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Eminescu și Veronica Micle. Ce importanță au aceste scrisori pentru patrimoniu
23:09 - Un tânăr a intrat într-un liceu din Găești și a lovit un elev cu bâta până l-a băgat în spital (VIDEO)
22:40 - Vaslui: O femeie a murit prinsă sub roţile propriei maşini. Greșeala care a cauzat tragicul accident
22:37 - Gerul extrem face primele victime confirmate în Europa. Cum sunt afectați oamenii care trăiesc pe străzi
22:21 - Macron a apărut cu un ochi roșu la un eveniment. Cum a glumit pe seama situației (VIDEO, FOTO)
21:57 - Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
21:50 - Cârtița uriașă care va face un tunel prin Carpați a ajuns în România. Are lungimea unui teren de fotbal (VIDEO)
21:24 - Viteza maximă în centrul istoric al unei mari capitale europene a scăzut la 30 km/h. Ce rezultate s-au înregistrat în alte orașe care au aplicat aceeași măsură