O fetiță de 8 ani, suspectă de meningo-encefalită acută și internată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a fost transferată la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” București, după ce starea de sănătate i s-a agravat. Transferul s-a făcut cu ambulanța deoarece condițiile meteo n-au permis ridicarea de la sol a unui elicopter.

Mihaela Țicleanu, purtătoarea de cuvânt a spitalului din Târgu Jiu, a declarat că, pe 13 ianuarie, reprezentanții unității medicale au anunțat Direcția de Sănătate Publică (DSP) Gorj cu privire la micuța pacientă suspectă de meningo-encefalită acută.

Cum a ajuns fetița la diagnosticul de meningo-encefalită acută

„Fetița a fost adusă, prima dată, la Camera de Gardă Pediatrie în data de 08.01.2026, cu febră și dureri abdominale. Medicul de gardă a consultat pacienta și a stabilit diagnosticul de viroză respiratorie și colică abdominală. Ulterior, în data de 12.01.2026 (aproximativ ora 03:00), pacienta a revenit la Camera de Gardă Pediatrie cu cefalee și vărsături și, afirmativ, cu un traumatism cranian vechi de câteva zile.

Medicul de gardă pediatrie a recomandat internarea, dar mama a solicitat un examen computer tomograf. Ca urmare, medicul de gardă a eliberat recomandare pentru efectuarea unui CT cerebral la UPU. Pacienta a primit recomandarea ca după efectuarea investigației CT să revină la Pediatrie pentru internare. La UPU i s-a efectuat un examen CT cerebral, diagnosticul stabilit fiind cel de viroză respiratorie, rinosinuzită acută, sindrom dispeptic. A părăsit UPU cu rețetă și recomandări.

În aceeași zi, după amiază, pacienta a revenit la Camera de Gardă Pediatrie, iar medicul de gardă, după consult și pe baza simptomelor din acel moment, a suspicionat diagnosticul de meningo-encefalită acută și a procedat la internarea pacientei. Pe parcursul internării la SJU Târgu Jiu, starea pacientei s-a agravat”, a explicat Mihaela Țicleanu, potrivit