Un tânăr de 19 ani a fost reținut după ce a intrat într-un liceu din Găești și l-a bătut cu o bâtă de baseball pe un elev. Victima a fost transportată la spital. Agresorul va fi adus în fața instanței pentru luarea unei măsuri preventive.

Elev bătut cu bâta de baseball

Incidentul șocant a avut loc joi, în Liceul „Iordache Golescu” din Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

„Pe parcursul zilei de astăzi, 15 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti au fost sesizaţi de către directorul unei unităţi de învăţământ din oraşul Găeşti cu privire la faptul că o persoană ar fi lovit un elev.

Cu ocazia deplasării la faţa locului poliţiştii au stabilit faptul că un tânăr, de 19 ani, ar fi pătruns în incinta unei unităţi de învăţământ din oraşul Găeşti şi ar fi agresat cu un obiect contondent un elev, în vârstă de 17 ani.

În urma evenimentului, victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Dâmbovița.

Reacții după agresiunea din liceu

Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Ei l-au reținut 24 de ore pe agresor, care va fi adus în fața instanței pentru luarea unei măsuri preventive.

Primăria Găești a anunțat întărirea măsurilor de securitate în unitățile de învățământ, inclusiv control mai strict la intrare și intensificarea colaborării cu Poliția și Jandarmeria, scrie

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a remarcat că prima reacție a unor elevi a fost să filmeze agresiunea, în loc să alerteze profesorii.

Agresorul ar fratele unui coleg al victimei, care ar fi dorit astfel să se răzbune după un conflict între cei doi.