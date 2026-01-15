Cel mai mare utilaj de forare folosit vreodată pe un șantier de autostradă din România a ajuns, în sfârșit, în țara noastră.

Cârtița va săpa un tunel prin Carpați

Cârtița mecanică uriașă va străpunge Carpații pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești și va realiza astfel un tunel rutier.

Utilajul a fost comandat din China și doar el costă 20 de milioane de euro, fără transport și montaj. El va săpa cu o viteză de 20 de metri pe zi, dar constructorul are nevoie de trei luni numai să-l monteze.

Tunelul rutier rezultat va avea 1,7 km.

Ce spune șeful CNAIR despre cârtița uriașă

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a transmis că utilajul are lungimea unui teren de fotbal și diametrul unei clădiri cu patru etaje.

„Componentele utilajului gigantic (#TBM) care va fora tunelul Poiana au ajuns pe platforma industrială de la Călărași!

După asamblarea preliminară a unor elemente, segmentele acestui „uriaș tehnologic” vor fi transportate (cu autovehicule agabaritice) pe șantierul Secțiunii 3 (Cornetu – Tigveni) a autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1).

Acest utilaj tehnologic complex se remarcă prin câteva caracteristici notabile:

– diametru de 12,49 metri (cât o clădire cu 4 etaje).

– lungime de 100 de metri (echivalentul unui teren de fotbal).

– greutate de 3.300 de tone.

Tunelul Poiana (1,7 km) va fi primul tunel rutier din România forat cu tehnologia TBM, o premieră națională absolută.

Secțiunea 3, împreună cu Secțiunea 2 (Boița-Cornetu), formează tronsonul montan al A1, prima autostradă care va străpunge Carpații.

În momentul în care vom deschide circulația pe aceste sectoare, România va avea un coridor continuu de mare viteză de la Portul Constanța până la Nădlac.

Se va circula neîntrerupt pe autostradă pe o distanță de peste 850 km!

Infrastructura nu înseamnă doar beton și asfalt. Înseamnă și o economie puternică. Odată finalizat acest coridor, România va fi propulsată direct în topul rutelor comerciale strategice ale Europei”, a transmis Cristian Pistol,