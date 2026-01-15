Incidente la protestul AUR din Piața Victoriei. Jandarmii au folosit pulverizatoarele de mână cu substanță iritant-lacrimogenă. „Vom efectua verificări specifice pentru identificarea persoanelor care au încălcat cadrul legal în vigoare și aplicarea măsurilor legale care se impun”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Jandarmii au intervenit la protestul AUR

„În jurul orei 20:45, unii dintre manifestanții din Piața Victoriei au aruncat cu recipiente din plastic și bulgări de zăpadă în direcția forțelor de ordine. Totodată, aceștia au aruncat în direcția jandarmilor și două panouri metalice (…)

Subliniem faptul că, din informațiile disponibile la acest moment, nicio persoană nu a fost rănită și, pentru detensionarea situației și redobândirea caracterului pașnic, au fost folosite, pentru scurt timp, pulverizatoarele de mână cu substanță iritant-lacrimogenă. (…)

Vom efectua verificări specifice pentru identificarea persoanelor care au încălcat cadrul legal în vigoare și aplicarea măsurilor legale care se impun”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

„Marș la Moscova” – îndemn pentru manifestanții AUR

Joi seară a avut loc o acțiune de protest în Piața Universității față de „Legea Vexler”, organizată de Acțiunea Conservatoare a lui Claudiu Târziu (ex-AUR), care a încheiat un protocol de colaborare cu AUR.

Mai apoi, o parte din acești manifestanți și alții au ajuns în Piața Victoriei și împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan. Manifestația a fost asumată de AUR.

Oamenii au scandat „Să plece hoții, să vina patrioții”, „Jos Guvernul”, „Demisia, Demisia” și „Bolojan nu uita, România nu te vrea”, dar și „Călin Georgescu, președinte” și „Turul doi înapoi”.

Când încă erau în Piața Universității și pe traseu, Adrian Băzăvan a proiectat pe clădiri . Câțiva protestatari au vrut să-l ia la bătaie, dar au fost opriți de jandarmi.