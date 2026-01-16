Odată cu instalarea sezonului rece, riscul de îmbolnăvire crește semnificativ, în special în ceea ce privește afecțiunile respiratorii. Temperaturile scăzute, aerul uscat și timpul petrecut în spații închise favorizează răspândirea virusurilor, iar specialiștii atrag atenția că prevenția și susținerea imunității sunt esențiale pentru menținerea sănătății în lunile de .

De ce apar mai des infecțiile respiratorii iarna

Aerul rece de afară, combinat cu încălzirea artificială din locuințe și birouri, reduce semnificativ nivelul de umiditate, ceea ce duce la uscarea mucoaselor nazale și faringiene. Acestea reprezintă prima barieră de protecție a organismului împotriva agenților patogeni. În lipsa unei hidratări corespunzătoare, virusurile și bacteriile pătrund mai ușor în organism, conform Click.

În același timp, expunerea redusă la soare în sezonul rece influențează negativ nivelul de vitamina D, un element esențial pentru buna funcționare a sistemului imunitar. La toate acestea se adaugă aglomerația din școli, birouri și mijloace de transport, unde circulația virusurilor este intensă, mai ales între lunile noiembrie și martie.

Alimentația, un pilon important al imunității

O dietă echilibrată, bogată în vitamine și minerale, joacă un rol cheie în protejarea organismului. Vitamina C, regăsită în citrice, kiwi, ardei gras sau broccoli, susține funcționarea sistemului imunitar și poate contribui la reducerea duratei simptomelor în cazul unei infecții.

Vitamina D este deosebit de importantă iarna, când sinteza naturală este diminuată. Zincul și seleniul, prezenți în nuci, semințe, leguminoase și cereale integrale, ajută la susținerea răspunsului imun și a proceselor de refacere ale organismului.

Hidratarea și calitatea aerului din locuință

Consumul regulat de apă și ceaiuri calde ajută la menținerea mucoaselor hidratate și sprijină eliminarea toxinelor. În plus, folosirea unui umidificator poate reduce uscarea excesivă a aerului din interior, protejând astfel căile respiratorii.

Remedii naturale și igiena zilnică

Mierea, lămâia, ghimbirul sau usturoiul sunt folosite frecvent pentru efectele lor calmante și de susținere a imunității. De asemenea, uleiurile esențiale utilizate pentru inhalare pot contribui la decongestionarea căilor respiratorii. Spălatul frecvent pe mâini, aerisirea încăperilor și evitarea atingerii feței rămân măsuri simple, dar extrem de eficiente.

Somnul, mișcarea și rolul suplimentelor

Un somn de calitate, de minimum 7-8 ore pe noapte, este esențial pentru refacerea organismului. Activitatea fizică moderată, practicată constant, ajută la stimularea circulației și a răspunsului imun. În anumite situații, suplimentele naturale pot fi utile, însă administrarea acestora ar trebui făcută cu prudență și, ideal, la recomandarea medicului.

Când trebuie cerut ajutor medical

Dacă apar simptome severe sau persistente, precum febră ridicată, dificultăți respiratorii sau dureri în piept, consultul medical devine necesar. Prevenția, susținută de un stil de viață echilibrat, rămâne cea mai eficientă strategie pentru a trece cu bine peste sezonul rece.