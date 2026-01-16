B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Zi decisivă pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților. Două hotărâri-cheie, așteptate vineri la CCR și CAB

Zi decisivă pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților. Două hotărâri-cheie, așteptate vineri la CCR și CAB

Ana Maria
16 ian. 2026, 08:34
Zi decisivă pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților. Două hotărâri-cheie, așteptate vineri la CCR și CAB
Sursa foto: Pexels / @ KATRIN BOLOVTSOVA
Cuprins
  1. Zi decisivă pentru reforma pensiilor speciale. De ce a fost respins studiul de impact cerut de unii judecători CCR
  2. Zi decisivă pentru reforma pensiilor speciale. Poate fi din nou amânată decizia CCR?
  3. Ce decide Curtea de Apel București despre numirile la CCR
  4. De ce este contestată numirea lui Dacian Cosmin Dragoș
  5. Ce apărări au fost formulate în instanță
  6. Ce impact ar avea suspendarea lui Dacian Cosmin Dragoș

Zi decisivă pentru reforma pensiilor speciale. Vineri se anunță o zi cu miză majoră pentru reforma pensiilor magistraților, proiect inițiat de Guvernul Bolojan. Curtea Constituțională a României (CCR) are programată, de la ora 10:00, o nouă ședință în care ar urma să fie reluate deliberările asupra acestui act normativ, potrivit Agerpres.

Ședința vine după ce ultimele două reuniuni ale CCR au fost marcate de absența celor patru judecători propuși de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Aceștia au contestat atât calendarul accelerat al dezbaterilor, cât și faptul că au fost convocați în zile nelucrătoare.

Zi decisivă pentru reforma pensiilor speciale. De ce a fost respins studiul de impact cerut de unii judecători CCR

În cadrul disputelor interne, a fost cerut și un studiu de impact privind efectele reformei asupra pensiilor magistraților. Solicitarea a fost însă considerată nerelevantă de Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale, care a transmis că un astfel de document nu este necesar pentru analiza constituționalității proiectului.

În paralel, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anunțat că a realizat o expertiză contabilă proprie. Concluzia acesteia arată că, în anumite condiții, pensia de serviciu rezultată din noul proiect ar putea fi mai mică decât pensia calculată exclusiv pe baza contribuțiilor.

Zi decisivă pentru reforma pensiilor speciale. Poate fi din nou amânată decizia CCR?

Expertiza realizată de instanța supremă a fost deja transmisă Curții Constituționale. Totuși, există posibilitatea ca judecătorii să solicite un nou termen pentru analizarea documentului, ceea ce ar duce la o nouă amânare a deciziei.

Un astfel de scenariu ar prelungi incertitudinea în jurul reformei pensiilor speciale.

Ce decide Curtea de Apel București despre numirile la CCR

Tot vineri, judecătoarea Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe asupra cererilor depuse de avocata AUR, Silvia Uscov. Acestea vizează suspendarea deciziilor de numire a doi judecători la Curtea Constituțională: Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș.

În cazul lui Mihai Busuioc, situația pare tranșată, întrucât există deja o decizie a CCR din 1 iulie 2025 care confirmă constituționalitatea numirii sale, hotărârile Curții neputând fi anulate de instanțele de judecată.

De ce este contestată numirea lui Dacian Cosmin Dragoș

Mult mai complicată este situația lui Dacian Cosmin Dragoș, numit judecător CCR de președintele Nicușor Dan. Avocata Silvia Uscov susține că acesta nu ar îndeplini condiția constituțională a unei vechimi de minimum 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

Potrivit argumentelor reclamantei, Dragoș ar fi predat la Facultatea de Drept doar puțin peste trei ani, restul carierei sale universitare desfășurându-se la Facultatea de Științe Politice și Administrative din cadrul UBB, instituție care, deși include discipline juridice, nu ar reprezenta învățământ juridic superior în sens constituțional.

Ce apărări au fost formulate în instanță

Reprezentantul Administrației Prezidențiale a cerut respingerea acțiunii, invocând depunerea tardivă a plângerii. Decretul de numire a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 iulie 2025, în timp ce plângerea prealabilă a fost formulată abia pe 30 decembrie 2025.

În plus, s-a arătat că reclamanta avea la dispoziție 30 de zile pentru a solicita suspendarea decretului, termen care ar fi început să curgă din momentul în care a aflat de numire. În acest context, a fost menționat un mesaj public postat de Silvia Uscov pe o rețea de socializare, în data de 16 iulie 2025.

De cealaltă parte, apărătorii lui Dacian Cosmin Dragoș au susținut că acesta a predat exclusiv discipline cu caracter juridic, drept administrativ, dreptul Uniunii Europene, dreptul achizițiilor publice și dreptul muncii, și a desfășurat activități conexe în domeniul juridic, inclusiv ca expert al statului român în litigii internaționale.

Ce impact ar avea suspendarea lui Dacian Cosmin Dragoș

Dacian Cosmin Dragoș este considerat unul dintre susținătorii proiectului de reformă a pensiilor speciale ale magistraților în cadrul CCR, unde majoritatea favorabilă reformei este extrem de fragilă: cinci voturi la patru.

O eventuală suspendare a sa, chiar dacă decizia nu ar fi definitivă, ar produce efecte imediate și ar putea bloca dezbaterile Curții Constituționale asupra acestui proiect controversat.

