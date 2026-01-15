B1 Inregistrari!
Vaslui: O femeie a murit prinsă sub roţile propriei maşini. Greșeala care a cauzat tragicul accident

Traian Avarvarei
15 ian. 2026, 22:40
Sursa Foto: ISU Vaslui

O femeie în vârstă de 57 ani din județul Vaslui a murit prinsă sub roțile mașinii sale. Accidentul s-a produs deoarece autoturismul nu fusese asigurat corespunzător în rampă.

Femeie prinsă sub roțile mașinii

Tragicul eveniment a avut loc joi, în localitatea Buda, comuna vasluiană Bogdănești. La fața locului au ajuns o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare ușoară din cadrul Detașamentului de pompieri Bârlad și o autosanitară aparținând Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui.

„Victima, o femeie în vârstă de aproximativ 57 ani, a fost scoasă de sub mașină de către echipajul de pompieri, fiind decedată. A fost prinsă sub mașina proprietate personală neasigurată corespunzător în rampă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiță, potrivit Agerpres.

Polițiștii fac cercetări pentru a afla exact cum s-a ajuns la acest accident.

