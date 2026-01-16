B1 Inregistrari!
Al doilea job devine o necesitate pentru tot mai mulți români. Scumpirile cresc, iar oamenii caută venituri suplimentare: „Chiria o plătesc cu ajutorul părinților"

Al doilea job devine o necesitate pentru tot mai mulți români. Scumpirile cresc, iar oamenii caută venituri suplimentare: „Chiria o plătesc cu ajutorul părinților”

Ana Beatrice
16 ian. 2026, 08:32
Al doilea job devine o necesitate pentru tot mai mulți români. Scumpirile cresc, iar oamenii caută venituri suplimentare: „Chiria o plătesc cu ajutorul părinților"
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât de complicat a devenit să găsești un al doilea job
  2. De ce a devenit al doilea job o soluție de siguranță

Creșterea costurilor de zi cu zi îi afectează tot mai mult pe români. Din acest motiv, tot mai mulți ajung să își caute un al doilea loc de muncă. Cheltuielile pentru utilități, chirii, transport și mâncare ocupă o parte tot mai mare din buget. Situația s-a accentuat mai ales după scumpirile din ultimul an.

În prezent, cele mai multe oportunități de muncă suplimentară se găsesc în zone precum call center, suport clienți și back office. Sunt domenii unde angajatorii au nevoie constantă de personal și unde, uneori, se poate lucra și de acasă. Cu toate acestea, cererea e din ce în ce mai mare, iar joburile cu adevărat convenabile devin tot mai greu de prins.

Cât de complicat a devenit să găsești un al doilea job

Ideea unui al doilea loc de muncă nu mai este pentru mulți doar un plan de rezervă, ci a devenit o nevoie reală. Chiar dacă au un serviciu stabil, tot mai mulți români constată că venitul nu le mai ajunge pentru cheltuielile lunare. În unele cazuri, presiunea financiară este atât de mare încât ajung să ceară sprijinul părinților, mai ales pentru plata chiriei.

„Da, m-am gândit să îmi iau un al doilea job și am mai încercat să caut. Am căutat ceva remote, dar nu prea se găsește așa ușor, mai ales remote. Chiria o plătesc cu ajutorul părinților, iar plăcerile le acopăr singură”, a povestit o fată pentru Antena 3 CNN.

La început de 2026, interesul românilor pentru un al doilea job este în continuă creștere.

„Numărul lor a crescut încă de anul trecut și a crescut și numărul de persoane de pe platforma noastră, apărând peste 300 de mii de conturi noi, ceea ce înseamnă că există un interes mare în piață”, a declarat Ana Călugăru, director de comunicare platformă de joburi.

De ce a devenit al doilea job o soluție de siguranță

Incertitudinea economică îi determină pe tot mai mulți români să caute soluții rapide pentru a-și proteja bugetul lunar. Scumpirile continuă, iar viitorul financiar pare tot mai greu de anticipat. În acest context, un job suplimentar nu mai este văzut doar ca o variantă de câștig în plus, ci ca o formă de siguranță. Mulți oameni nu sunt neapărat în pragul unei urgențe, însă simt presiunea de a avea o sursă alternativă de venit.

„Cu siguranță sunt mulți oameni care nu sunt într-o situație de urgență. Însă caută să își asigure o sursă suplimentară, pentru că nu se știe ce va fi mâine. Un al doilea job ar trebui să fie un job care să nu afecteze negativ primul job, asta înseamnă că programul trebuie să fie flexibil”, a mai declarat un profesor de economie mondială pentru sursa menționată.

Pentru o parte dintre români, acest scenariu este deja realitate. Există persoane care lucrează în paralel prin colaborări, profitând de pauzele sau momentele libere de la primul job. În felul acesta, își completează veniturile și își construiesc o stabilitate în fața cheltuielilor care cresc de la lună la lună.

