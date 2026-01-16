Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi preponderent negative în majoritatea regiunilor țării și ger în timpul nopții. Sunt așteptate ninsori slabe pe arii restrânse, polei și ceață, iar în mai multe județe traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie și Centrul Infotrafic.

Temperaturi negative și ger în mai multe regiuni

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie ( ), vineri, 16 ianuarie, valorile termice sunt în scădere în special în regiunile extracarpatice și în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile devin în mare parte negative. În restul țării, maximele mai pot crește ușor față de zilele precedente.

Temperaturile maxime se vor încadra între -12 și 6 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nordul și estul Moldovei, iar cele mai ridicate în zona deluroasă din vest. Pe timpul nopții, vremea se va răci accentuat, cu ger în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Maramureș și Muntenia, unde minimele vor coborî între -16 și -1 grad Celsius.

Ninsori slabe, precipitații mixte și polei

Cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei în vestul, centrul și sudul teritoriului, în timp ce în celelalte zone va fi variabil spre senin. Spre seară, cerul se va degaja în sud-est și centru, iar noaptea va deveni senin în aproape toată țara, cu excepția vestului.

Meteorologii anunță ninsori slabe, mai ales în prima parte a intervalului, în Oltenia și în Carpații Meridionali. Pe arii restrânse va ninge și în Muntenia, vestul Moldovei, Carpații Orientali și izolat în Dobrogea. În Transilvania și în Carpații Occidentali sunt posibile precipitații mixte, iar în Banat, Crișana și pe alocuri în Maramureș va ploua. Local se pot forma depuneri de polei, iar în special în vest va fi ceață.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge 40-60 km/h, și în zona montană aferentă, unde pot ajunge la 70-80 km/h, precum și pe litoral.

Vreme rece și ninsoare slabă în București

În Capitală, vremea se va răci semnificativ, iar noaptea va fi ger. Ziua, cerul va fi noros și va ninge slab, urmând ca treptat să se degaje. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, în timp ce minima va coborî la -12…-10 grade Celsius.

Trafic în condiții de iarnă în mai multe județe

Centrul Infotrafic a anunțat că nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza accidentelor sau a vremii. Totuși, în județele Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava este semnalată ceață care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, favorizând formarea ghețușului sau a chiciurii.

„În municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Ilfov sunt semnalate ninsori uşoare, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă. În aceste zone se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei”, a precizat Centrul Infotrafic.

Pe principalele artere rutiere, inclusiv autostrăzile A1, A2, A3 și A7, precum și pe DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară fluent, pe un carosabil preponderent umed.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță, să folosească luminile de ceață și să evite manevrele riscante, pentru a reduce riscul de accidente în condiții de iarnă.