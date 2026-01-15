B1 Inregistrari!
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Eminescu și Veronica Micle. Ce importanță au aceste scrisori pentru patrimoniu

Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Eminescu și Veronica Micle. Ce importanță au aceste scrisori pentru patrimoniu

Iulia Petcu
15 ian. 2026, 23:18
Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Eminescu și Veronica Micle. Ce importanță au aceste scrisori pentru patrimoniu
Mihai Eminescu. Sursa foto: www.unitischimbam.ro
Cuprins
  1. De ce este importantă corespondența dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu
  2. Cum se desfășoară procesul de expertizare a manuscriselor
  3. Ce presupune apelul de proiecte „Brâncuşi150”

Ministerul Culturii a marcat Ziua Culturii Naționale prin anunțuri cu miză majoră pentru patrimoniul românesc, vizând atât recuperarea unor documente literare fundamentale, cât și stimularea creației contemporane. Instituția a comunicat inițierea procedurilor pentru achiziția corespondenței dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, alături de lansarea unui amplu apel de proiecte culturale.

De ce este importantă corespondența dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu

Ministerul Culturii a anunțat intenția de a achiziționa un fond de aproximativ 400 de pagini de manuscris, reprezentând scrisori schimbate între Veronica Micle și Mihai Eminescu. Documentele sunt considerate de o importanță excepțională pentru patrimoniul spiritual național, atât prin valoarea literară, cât și prin relevanța istorică și documentară.

În comunicatul oficial, ministerul explică pașii deja parcurși în acest proces complex, subliniind caracterul riguros al evaluărilor aflate în desfășurare.

„Aceste documente au o valoare majoră pentru patrimoniul spiritual naţional, prin importanţa lor literară, istorică şi documentară. Până acum, în baza mandatului primit, a fost efectuată analiza oportunităţii achiziţiei, solicitarea ofertei de preţ de la proprietar (prin mandatar – Casa de licitaţii Artmark), numirea comisiei de expertiză – având în componenţă experţi acreditaţi, pentru efectuarea inclusiv de investigaţii fizico-chimice în scopul stabilirii autenticităţii manuscriselor; împuternicirea  comisiei pentru stabilirea preţului echitabil de achiziţie a Fondului”, se arată în comunicatul Ministerului Culturii.

Cum se desfășoară procesul de expertizare a manuscriselor

Echipa desemnată de Ministerul Culturii a început etapa de expertiză prin analizarea unui prim lot de cinci scrisori puse la dispoziție de deținător. Verificarea autenticității implică atât evaluări științifice, cât și corelări istorice și documentare privind proveniența manuscriselor, scrie News.ro.

Ministerul precizează că validarea autenticității și a trasabilității reprezintă o condiție esențială pentru continuarea procedurii de achiziție. În acest sens, autoritățile culturale colaborează cu instituții specializate, pentru a garanta un proces de evaluare complet și credibil.

Ce presupune apelul de proiecte „Brâncuşi150”

Tot joi, Ministerul Culturii a lansat apelul de proiecte „Brâncuşi150”, dedicat marcării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Inițiativa este gândită ca un prim pas în susținerea creativității și a proiectelor care vor marca anul aniversar 2026.

Apelul se adresează mai multor domenii artistice, printre care fotografia, sculptura, arta decorativă, performance art, arta urbană și forme alternative de educație culturală. Fiecare solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Bugetul total alocat acestei sesiuni este de 500.000 de lei, iar suma maximă ce poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 de lei. Proiectele selectate trebuie să se desfășoare în perioada 16 martie – 16 septembrie 2026.

Dosarele se depun exclusiv online, prin platforma dedicată, termenul-limită fiind stabilit pentru 16 februarie 2026, ora 12:00. Evaluarea, soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor vor urma calendarul oficial comunicat de Ministerul Culturii.


