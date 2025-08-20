Salvamarii au chemat polițiștii și jandarmii pe litoral , deoarece turiștii nu țin cont de steagul roșu arborat și se aruncă în valurile periculoase. Weekendul trecut, patru oameni au murit și doi cu greu au fost salvați din valuri.

Cuprins

Ce spun turiștii despre steagul roșu pe litoral

Ce reproșuri au salvamarii la adresa unor turiști

Ce spun turiștii despre steagul roșu pe litoral

O femeia chiar a povestit cum era să se înece: „A venit val după val, m-a rostogolit, m-a băgat la fund, nu știam ce se întâmplă cu mine și cineva m-a scos de acolo”.

Sunt destui turiști care nu respectă indicațiile salvamarilor și-și pun viețile în pericol, aruncându-se în mare.

– Credeți că steagul roșu este o minciună?

– Dar bineînțeles.

Pentru că salvamarii nu pot da amenzi să-i liniștească pe turiștii inconștienți, i-au chemat pe polițiști și jandarmi. Aceștia pot da sancțiuni de la 500 la 1.000 de lei.

În Saturn, jandarmii au patrulat cu ATV-uri, iar în Jupiter au fost prezenți polițiștii.

Ce reproșuri au salvamarii la adresa unor turiști

„Dimineață toți au venit și au intrat în mare. Intrau, îi scoteam într-o parte. Se pare că singura soluție e ajutorul poliției. Ei spun că au venit în vacanță, vor să se relaxeze, nu le pasă de riscul la care se expun. Efectiv nu cred că pericolul este real”, a spus Răzvan Viza, salvamar, pentru

Salvamarii sunt de-a dreptul revoltați de cât de inconștienți pot fi unii turiști.

„ . Li se spune să nu intre în apă și totuși profită de mare și, deși marea e foarte agitată, ei se aruncă în valuri. Avem steagul roșu. Înseamnă pericol. Nu poți să te joci cu viața!”, a spus Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului, pentru .

Și jandarmii se plâng că unii turiști nu cooperează.

„Foarte greu ne înțelegem cu ei, din păcate nu conștientizează că își pun viața în pericol, întâi pe a lor și apoi pe a celorlalți. Patru oameni au murit înecați în weekendul trecut, pe litoralul românesc”, a afirmat Daniel Ortopan, jandarm.