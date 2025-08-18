B1 Inregistrari!
18 aug. 2025, 13:54
Sursa foto simbol: Freepik

Pentru că turiștii par să-i ignore pe salvamari atunci când nu au nevoie de ei și doar sunt avertizați de posibile pericole, salavatorii de la malul mării au chemat întăriri. Polițiștii au patrulat pe mai multe plaje de pe litoralul românesc în weekend, ba chiar au aplicat și sancțiuni.

Cuprins:

  1. Ce amenzi riscă oamenii cu un comportament recalcitrant
  2. Ce obligații au turiștii care merg la plajă

Ce amenzi riscă oamenii cu un comportament recalcitrant

Potrivit unei hotărâri de Guvern din 2007, cei care intră în apă atunci când este arborat steagul roşu riscă să fie sancționați cu amenzi de la 500 până la 1.000 de lei. în weekend, polițiștii au dat o singură amendă în valoare de 1.000 de lei, dar au aplicat mai multe avertismente, relatează Observator News.

Există și sancțiuni pentru cei care manifestă un comportament recalcitrand, iar acestea se referă la amenzi între 200 şi 1.000 de lei.

Ce obligații au turiștii care merg la plajă

Odată ajunși pe plajă, turiștii au și obligații, nu doar drepturi. Și nu, nu e vorba despre obligația de a se relaxa și distra, ci de unele reale, menite să îi țină departe de pericole:

  • Respectarea steagurilor arborate;
  • Să nu înotăm mai departe de geamandură;
  • Să nu intrăm în apă în zone periculoase.

Turiştii sunt de părere că vacanţa la mare nu ar fi completă dacă nu ar intra în apă, aşa că steagurile arborate nu pot să îi împiedice.

Doar sâmbătă, trei bărbaţi, turiști pe litoralul românesc, au încetat din viață după ce au ignorat steagurile roşii.

