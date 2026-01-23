Un incendiu devastator a izbucnit în locuința unui fost primar PSD. Este vorba despre Neculai Soceanu, fostul edil al comunei Roșiori, județul Brăila. Incendiul a izbucnit în jurul orei 04:40, vineri dimineață. Bărbatul în vârstă de 64 de ani și-a pierdut viața, fiind găsit carbonizat în propria locuință.

Cum s-a extins incendiul și de ce intervenția a fost întârziată

Vecinii au observat focul cu întârziere, ceea ce a permis flăcărilor să se răspândească rapid de la pod spre camerele locuinței. Fostul edil din locuia singur, iar cadavrul său a fost găsit de pompieri într-una dintre camere, după stingerea incendiului.

Care este cauza care a dus la izbucnirea incendiului

Ancheta preliminară indică faptul că incendiul a pornit de la coșul de fum, care prezenta fisuri la nivelul podului. Aceste defecțiuni au permis scânteilor să aprindă acoperișul și alte încăperi ale casei, provocând pagube serioase.

Cine a fost Neculai Soceanu, fost primar PSD

Neculai Soceanu, membru PSD, a fost primar al comunei Roșiori pentru cinci mandate consecutive. Totuși, în anul 2023, în timpul ultimului mandat, a fost nevoit să părăsească funcția după ce a depășit perioada legală de concediu medical. Mandatul său a fost încheiat înainte de termen prin ordin de prefect, potrivit

Incendiile provocate de coșurile de fum fisurate sau neizolate corespunzător sunt frecvente în sezonul rece, mai ales în zonele rurale, unde încălzirea locuințelor se face adesea cu sobe sau centrale pe lemne. În timpul iernii, temperaturile scăzute și utilizarea intensă a sistemelor de încălzire cresc riscul unor astfel de accidente tragice. Autoritățile recomandă verificarea periodică a coșurilor de fum și instalarea de sisteme de protecție împotriva scânteilor, pentru a preveni astfel de tragedii.

Pe lângă fisurile coșurilor de fum, acumularea de funingine și lipsa întreținerii corespunzătoare pot provoca aprinderea rapidă a focului. Din păcate, în ultimii ani, mai multe cazuri similare au dus la pierderi de vieți omenești în întreaga țară. De aceea, prevenția și controalele periodice sunt esențiale pentru siguranța locuințelor.