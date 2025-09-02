Un bărbat din Tulcea a trecut printr-un șoc după ce și-a uitat 7.500 de lei la un bancomat dintr-o unitate bancară.
Bancnotele au fost observate pe tastatura aparatului, fiind observată de o femeie aflată întâmplător în zonă, informează Agerpres.
Femeia a sunat imediat la 112, semnalând incidentul. La fața locului a ajuns un jandarm, care a preluat banii și s-a asigurat că aceștia vor fi returnați proprietarului de drept.
Bărbatul și-a recuperat întreaga sumă în cel mai scurt timp și a ținut să mulțumească oficial Jandarmeriei Tulcea printr-o scrisoare. În mesajul său, el a vorbit despre profesionalismul, responsabilitatea și corectitudinea jandarmului care a gestionat situația.
Reprezentanții Jandarmeriei Tulcea au transmis un mesaj pe rețelele de socializare că astfel de fapte confirmă valorile pe care instituția le promovează, precum onestitate, integritate și respect față de cetățeni.