B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat

Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 19:42
Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat
Sursa foto: Jandarmeria Română / Facebook

Un bărbat din Tulcea a trecut printr-un șoc după ce și-a uitat 7.500 de lei la un bancomat dintr-o unitate bancară.

Bancnotele au fost observate pe tastatura aparatului, fiind observată de o femeie aflată întâmplător în zonă, informează Agerpres.

Cum s-a produs întâmplarea

Femeia a sunat imediat la 112, semnalând incidentul. La fața locului a ajuns un jandarm, care a preluat banii și s-a asigurat că aceștia vor fi returnați proprietarului de drept.

Bărbatul și-a recuperat întreaga sumă în cel mai scurt timp și a ținut să mulțumească oficial Jandarmeriei Tulcea printr-o scrisoare. În mesajul său, el a vorbit despre profesionalismul, responsabilitatea și corectitudinea jandarmului care a gestionat situația.

Reprezentanții Jandarmeriei Tulcea au transmis un mesaj pe rețelele de socializare că astfel de fapte confirmă valorile pe care instituția le promovează, precum onestitate, integritate și respect față de cetățeni.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
Eveniment
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
Eveniment
A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
Eveniment
Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
Eveniment
Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile
Eveniment
Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile
Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor
Eveniment
Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor
Fișa de sinteză devine obligatorie înainte de orice contract de telefonie, internet sau televiziune. ANCOM explică ce informații trebuie să conțină documentul
Eveniment
Fișa de sinteză devine obligatorie înainte de orice contract de telefonie, internet sau televiziune. ANCOM explică ce informații trebuie să conțină documentul
Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală din cauza „celui mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani”
Eveniment
Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală din cauza „celui mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani”
Livratorul străin, agresat de tânărul din Capitală: „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”. Primele mărturii ale tânărului
Eveniment
Livratorul străin, agresat de tânărul din Capitală: „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”. Primele mărturii ale tânărului
Parlamentul European discută despre siguranța aprovizionării cu medicamente. Ce a declarat europarlamentarul Dan Nica
Eveniment
Parlamentul European discută despre siguranța aprovizionării cu medicamente. Ce a declarat europarlamentarul Dan Nica
Ultima oră
20:19 - Ema Oprișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru concurenta Bianca Dan. Ce i-a transmis bruneta
20:13 - ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
20:05 - Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie
19:46 - A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
19:34 - Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre stopul cardiac suferit și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
19:26 - Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
19:22 - Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
18:57 - Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
18:51 - Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile
18:50 - Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor