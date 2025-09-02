Un bărbat din Tulcea a trecut printr-un șoc după ce și-a uitat 7.500 de lei la un bancomat dintr-o unitate bancară.

Bancnotele au fost observate pe tastatura aparatului, fiind observată de o femeie aflată întâmplător în zonă, informează .

Cum s-a produs întâmplarea

Femeia a sunat imediat la 112, semnalând incidentul. La fața locului a ajuns un jandarm, care a preluat banii și s-a asigurat că aceștia vor fi returnați proprietarului de drept.

Bărbatul și-a recuperat întreaga sumă în cel mai scurt timp și a ținut să mulțumească oficial Jandarmeriei Tulcea printr-o scrisoare. În mesajul său, el a vorbit despre , responsabilitatea și corectitudinea jandarmului care a gestionat situația.

Reprezentanții Jandarmeriei Tulcea au transmis un mesaj pe rețelele de socializare că astfel de fapte confirmă valorile pe care instituția le promovează, precum , integritate și respect față de cetățeni.