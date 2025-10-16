Un nou caz de șochează întreaga țară. O femeie din comuna Vulcan, județul Brașov, a fost ucisă cu brutalitate de iubitul său recidivist. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, era cunoscut de autorități pentru fapte anterioare de violență gravă.

Agresorul a fost arestat preventiv și este acuzat de violență în familie sub forma omorului calificat.

Cum s-a produs crima care a îngrozit județul Brașov

Potrivit anchetatorilor, un nou caz de violență extremă a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în comuna Vulcan. Bărbatul și-ar fi atacat concubina de 30 de ani cu un cuțit, provocându-i răni fatale.

„Înculpatul, în vârstă de 40 de ani, a suprimat viaţa concubinei sale cu un cuţit găsit la faţa locului, în locuinţa comună”, a transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, notează Agerpres.

Crima a fost comisă pe fondul unui conflict spontan, iar agresorul a fost prins la scurt timp după incident.

Cine este autorul acestui nou caz de violență extremă

Autorul acestui caz are un trecut marcat de numeroase infracțiuni comise cu o violență extremă și o cruzime ieșită din comun. Bărbatul fusese condamnat anterior pentru tentativă de omor calificat, dar și pentru alte fapte violente și infracțiuni contra patrimoniului.

La momentul comiterii crimei, individul se afla în stare de recidivă postcondamnatorie, având o pedeapsă pentru furt calificat. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă.

Câte cazuri de femicid au fost înregistrate în România în ultimul an

În primele luni ale anului 2025, România s-a confruntat cu o creștere alarmantă a cazurilor de violență domestică raportate autorităților. Poliția a intervenit în peste 40.000 de situații de agresiune în familie, multe dintre acestea având consecințe grave asupra victimelor.

, au fost emise 3.788 de ordine de protecție provizorii, menite să asigure siguranța femeilor aflate în pericol. Dintre acestea, 1.464 au fost transformate ulterior în ordine definitive, ceea ce arată persistența și gravitatea conflictelor domestice.