Alina Gorghiu: „Violența domestică nu e o ceartă. Nu e un conflict. Nu e «o problemă între soți». Este crimă.”

În ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților privind Declarația Parlamentului României cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței, senatorul liberal Alina Gorghiu a cerut accelerarea măsurilor legislative și a sprijinului concret pentru victimele violenței domestice. „În România, femeile sunt de foarte multe ori bătute, jignite, agresate chiar în fața copiilor lor – așa cum am văzut în clipul prezentat în deschidere. Și uneori, sunt omorâte în prezența copiilor”, a spus Alina Gorghiu, subliniind trauma „cu o rană pe care nicio terapie nu o vindecă”.

Mesajul central al intervenției a vizat definirea fenomenului: „Violența domestică nu e o ceartă. Nu e un conflict. Nu e «o problemă între soți». Este crimă. Este frică zilnică. Este teroare în propria casă, acolo unde ar trebui să fie siguranță.” Alina Gorghiu a invocat și un exemplu judiciar: „Astăzi, legea pedepsește sever violența domestică. Recent, la Curtea de Apel Craiova, un recidivist care a încercat să-și ucidă soția a primit 30 de ani de detenție. Mesajul instanței este clar: violența nu are scuză. Fiecare femeie are dreptul la viață și la siguranță.”

În privința politicilor publice senatoarea liberală a punctat necesitatea aplicării efective a legislației și a finanțării serviciilor: „Ca Parlament, nu putem rămâne doar la statistici și declarații. Avem obligația să susținem legi care protejează și resurse care ajută. Victimele trebuie să știe că nu sunt singure.” Ea a detaliat instrumentele care trebuie popularizate și monitorizate: „De campanii care să facă cunoscute mecanismele pe care legea deja le oferă: brățările electronice, ordinele de protecție, voucherele, compensațiile pentru victime. Angajatorii pot primi 2.250 de lei pentru fiecare persoană victimă a violenței sau traficului de persoane pe care o angajează.”

Alina Gorghiu a transmis și un apel direct către bărbați: „Adevărata putere nu stă în violență. Învățați-vă fiii că respectul este forța adevărată și arătați fiicelor voastre că au dreptul la siguranță și demnitate.” În plan local, a indicat modele de sprijin: „La Cluj-Napoca, victimele violenței domestice primesc sprijin pentru plata chiriei, 300 de euro pe lună primul an, ca să își construiască o viață departe de agresor.”

Referindu-se la arhitectura instituțională, senatoarea a avertizat: „Comasarea Agenției pentru Egalitate de Șanse cu Agenția Împotriva Traficului nu trebuie să slăbească protecția femeilor. Europa ne cere să întărim aceste mecanisme. România trebuie să arate că tratează egalitatea de șanse ca pe o prioritate.” Concluzia discursului: „«România fără violență domestică» nu este un slogan. Este un angajament. Și este un test pentru demnitatea acestei instituții și a fiecăruia dintre noi.”