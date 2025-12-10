B1 Inregistrari!
Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!". Manifestanții cer demisii (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 20:47
Protest la CSM, după difuzarea unui documentar Recorder despre corupția din Justiție. Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
  1. Ce au scandat oamenii la protestul de la CSM
  2. Protestul, după un documentar Recorder despre Justiție

Aproape o mie de persoane au protestat miercuri seară, în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder despre dezastrul din Justiție. Oamenii au mulțumit jurnaliștilor de la Recorder, au cerut justiție adevărată și mai multe demisii.

Postul de televiziune B1 TV va difuza documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder, duminică seara, de la ora 18.00.

Ce au scandat oamenii la protestul de la CSM

Mulțimea a lăudat Recorder – „Bravo, Recorder!” și „Afară cu voi, Recorder suntem noi!” – dar a cerut mai multe demisii, între care a miniștrilor Cătălin Predoiu (PNL) și Radu Marinescu (PSD), precum și a Liei Savonea, șefa Curții Supreme.

De asemenea, oamenii au scandat că vor o justiție cu adevărat independentă și dreaptă: „Fără prescripție pentru corupție”, „Justiție, nu mafie!”, „Noi vrem dreptate, nu imunitate”, „Justiție, nu corupție!”, Integritate, nu complicitate”.

Protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum: „Corupția sufocă magistratura”, „Schimbarea vine prin implicare” sau „Cum doriți să achitați?”.

Protestul, după un documentar Recorder despre Justiție

Recorder a publicat, marți seară, o investigație despre fenomenul prescrierilor, care a scăpat de închisoare mai multe figuri publice, dar și despre efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu politicienii”.

Îndemnul la „Protest pentru independența justiției” a fost anunțat miercuri, pe Facebook.

„Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați! Cerem, printre altele, schimbarea legislației pentru a preveni numeroase abuzuri (cum ar fi eliminarea prescripției pentru faptele de corupție sau eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează).

Mai mult decât atât, este important să ne arătăm susținerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraților din țară, care sunt majoritar integri, dar care din frică față de administrația coruptă, sunt reduși la tăcere” – este mesajul postat pe pagina de Facebook „Protest pentru independența justiției”.

