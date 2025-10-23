Un bărbat a încercat să forțeze cu mașina intrarea în Ambasada Rusiei la București. Forțele de intervenție ajunse la fața locului au reușit să-l imobilizeze. Testele făcute pe loc au arătat prezența unor substanțe interzise în corpul său.

Cum a încercat bărbatul să forțeze intrarea în Ambasada Rusiei

Incidentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 03:15, la Ambasada Rusiei, situată în Sectorul 1.

Bărbatul a încercat să forțeze cu mașina poarta de acces în ambasadă. Potrivit , jandarmul de la postul de pază a reușit să-l oprească înainte ca aceasta să intre în perimetrul ambasadei.

El a chemat întăriri, la fața locului ajungând două echipaje de jandarmerie și un echipaj de intervenție antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI).

Individul a încercat să fugă, dar a fost blocat de forțele de intervenție. După somații repetate, el a ieșit din mașină și a fost imobilizat.

Ce știu autoritățile până acum despre acest incident

Bărbatul în cauză este cetățean român și are 53 de ani.

Testele efectuate de polițiști la fața locului au arătat că acesta avea în corp două substanțe interzise: benzodiazepină și amfetamină.

El a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice, apoi la Brigada Rutieră, pentru noi verificări.

Jandarmeria Capitalei a mai transmis că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale importante.