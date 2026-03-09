B1 Inregistrari!
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România

Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România

Flavia Codreanu
09 mart. 2026, 20:30
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
Sursa foto: Facebook @Roxana Mînzatu
Cuprins
  1. Ce spitale sunt finanțate după anunțul făcut de vicepreședinta Comisiei Europene
  2. Ce alte măsuri sunt incluse în finanțarea aprobată de Comisia Europeană

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat luni aprobarea transferului a 522 milioane de euro pentru finalizarea a nouă spitale noi în România.

Ce spitale sunt finanțate după anunțul făcut de vicepreședinta Comisiei Europene

Această măsură strategică asigură finanțarea unităților medicale prin Programul Sănătate 2021-2027, după ce investițiile au fost preluate din PNRR.

Unitățile medicale au fost selectate de autoritățile române în funcție de stadiul implementării, cu scopul de a îmbunătăți accesul românilor la un sistem medical de calitate. Prin acest transfer, perioada de eligibilitate pentru investiții s-a extins până la 31 decembrie 2030.

Vicepreședinta Comisiei Europene a explicat mai clar care este scopul acestui demers.

„Am anunțat aprobarea transferului a 522 milioane euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi”, a precizat Roxana Mînzatu

Lista spitalelor care beneficiază de aceste fonduri:

  • Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea.
  • Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
  • Institutul Regional de Oncologie Timişoara.
  • Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.
  • Spitalul Judeţean de Urgenţă Argeş.
  • Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui.
  • Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
  • Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” din Piteşti.
  • Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din Bucureşti.

Ce alte măsuri sunt incluse în finanțarea aprobată de Comisia Europeană

Pe lângă infrastructura spitalicească, programul include o componentă importantă finanțată prin Fondul Social European Plus (ESF+), destinată investițiilor în oameni și incluziune socială. Este vorba despre o măsură nouă, în valoare de 16,1 milioane de euro, care vizează sănătatea reproductivă a grupurilor vulnerabile.

Această finanțare va fi utilizată pentru sprijinirea tratamentelor de fertilizare in vitro. Ca urmare a acestor modificări la nivelul Programului de Sănătate, perioada în care aceste fonduri pot fi utilizate a fost extinsă oficial de la 31 decembrie 2029 până la 31 decembrie 2030.

