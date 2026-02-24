Fertilizarea in vitro oferă salariatelor din România dreptul legal la un concediu suplimentar plătit de trei zile, conform OUG nr. 26/2019. Zilele libere sunt împărțite strategic: o zi pentru puncția ovariană și două zile acordate imediat după embriotransfer, pentru a asigura timpul necesar de refacere.

Potrivit , pentru a beneficia de acest concediu, angajatele trebuie doar să depună o cerere la locul de muncă, alături de o scrisoare medicală de la specialist. Acest drept este anual și face parte dintr-un set de măsuri de sprijin pentru cuplurile și persoanele singure care vor să devină părinți. Pe lângă timpul liber, programul național include și ajutoare financiare importante pentru acoperirea costurilor medicale.

Vouchere de 15.000 de lei și fonduri europene pentru FIV

Ministerul Muncii a confirmat continuarea sprijinului financiar prin vouchere în valoare de 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Pentru anul 2026, autoritățile pregătesc o bugetare similară cu cea din prezent, dar mizează pe atragerea unor suplimentare.

Oficialii sunt optimiști în privința discuțiilor cu Comisia Europeană pentru a obține aceste sume suplimentare. Deși procedurile sunt riguroase, angajamentul statului este de a nu lăsa programul fără finanțare. Acești bani europeni ar urma să fie adăugați peste bugetul de stat deja existent, oferind o plasă de siguranță mult mai mare pentru toți cei care se înscriu în program.

12.000 de beneficiari pentru fertilizarea in vitro în 2026

Ținta autorităților pentru anul viitor este dublarea numărului de persoane care primesc ajutorul de 15.000 de lei. Dacă în acest an sunt aproximativ 6.400 de beneficiari, planul pentru 2026 vizează atingerea pragului de 12.000 de dosare aprobate. Această extindere ar însemna că mult mai multe femei vor avea acces atât la sprijinul financiar, cât și la zilele de concediu plătite pentru tratament.

Deși cifrele finale depind de semnarea contractelor, autoritățile fac eforturi pentru a elimina listele de așteptare. Programul de fertilizarea in vitro a demonstrat un succes major până acum, iar interesul crescut al populației obligă statul să mărească resursele.