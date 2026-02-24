B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat

Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat

Flavia Codreanu
24 feb. 2026, 23:58
Fertilizarea in vitro aduce trei zile de concediu plătit pentru angajate. Cum se acordă sprijinul de la stat
Consult medical. Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vouchere de 15.000 de lei și fonduri europene pentru FIV
  2.  12.000 de beneficiari pentru fertilizarea in vitro în 2026

Fertilizarea in vitro oferă salariatelor din România dreptul legal la un concediu suplimentar plătit de trei zile, conform OUG nr. 26/2019. Zilele libere sunt împărțite strategic: o zi pentru puncția ovariană și două zile acordate imediat după embriotransfer, pentru a asigura timpul necesar de refacere.

Potrivit știrpesurse, pentru a beneficia de acest concediu, angajatele trebuie doar să depună o cerere la locul de muncă, alături de o scrisoare medicală de la specialist. Acest drept este anual și face parte dintr-un set de măsuri de sprijin pentru cuplurile și persoanele singure care vor să devină părinți. Pe lângă timpul liber, programul național include și ajutoare financiare importante pentru acoperirea costurilor medicale.

Vouchere de 15.000 de lei și fonduri europene pentru FIV

Ministerul Muncii a confirmat continuarea sprijinului financiar prin vouchere în valoare de 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Pentru anul 2026, autoritățile pregătesc o bugetare similară cu cea din prezent, dar mizează pe atragerea unor fonduri europene suplimentare.

Oficialii sunt optimiști în privința discuțiilor cu Comisia Europeană pentru a obține aceste sume suplimentare. Deși procedurile sunt riguroase, angajamentul statului este de a nu lăsa programul fără finanțare. Acești bani europeni ar urma să fie adăugați peste bugetul de stat deja existent, oferind o plasă de siguranță mult mai mare pentru toți cei care se înscriu în program.

 12.000 de beneficiari pentru fertilizarea in vitro în 2026

Ținta autorităților pentru anul viitor este dublarea numărului de persoane care primesc ajutorul de 15.000 de lei. Dacă în acest an sunt aproximativ 6.400 de beneficiari, planul pentru 2026 vizează atingerea pragului de 12.000 de dosare aprobate. Această extindere ar însemna că mult mai multe femei vor avea acces atât la sprijinul financiar, cât și la zilele de concediu plătite pentru tratament.

Deși cifrele finale depind de semnarea contractelor, autoritățile fac eforturi pentru a elimina listele de așteptare. Programul de fertilizarea in vitro a demonstrat un succes major până acum, iar interesul crescut al populației obligă statul să mărească resursele.

Tags:
Citește și...
Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
Eveniment
Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
Eveniment
Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Țara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul
Eveniment
Premierul Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Țara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul
Transalpina, închisă din cauza viscolului puternic pe sectorul Novaci–Rânca. Când ar putea fi reluat traficul
Eveniment
Transalpina, închisă din cauza viscolului puternic pe sectorul Novaci–Rânca. Când ar putea fi reluat traficul
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
Eveniment
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
Lukoil dă în judecată statul român. Gigantul rus se retrage oficial din proiectul Trident din Marea Neagră
Eveniment
Lukoil dă în judecată statul român. Gigantul rus se retrage oficial din proiectul Trident din Marea Neagră
Tot mai multe agresiuni asupra echipajelor de ambulanță în România. Ce arată studiul național despre violența împotriva paramedicilor și ce solicită sindicatele
Eveniment
Tot mai multe agresiuni asupra echipajelor de ambulanță în România. Ce arată studiul național despre violența împotriva paramedicilor și ce solicită sindicatele
Un oraș din România atrage toți pofticioșii. Festivalul unde slăninile devin vedete
Eveniment
Un oraș din România atrage toți pofticioșii. Festivalul unde slăninile devin vedete
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată de polițiștii locali din București. Unde a fost găsită și cum a fost salvată (FOTO)
Eveniment
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată de polițiștii locali din București. Unde a fost găsită și cum a fost salvată (FOTO)
Ultima oră
00:00 - Municipiul București are nevoie de reorganizare administrativă. Cum vede Ciprian Ciucu relația cu primăriile de sector (VIDEO)
23:57 - Viorel Salvador Caragea, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea unei fabrici de armament. Traseu politic controversat și explicații surprinzătoare: „O numire pe criterii profesionale”
23:56 - Jafuri de zeci de mii de euro în Spania, comise de cetățeni români. Cum au fost prinși suspecții de autorități
23:41 - Transportul public din București ar putea intra în insolvență. Ciprian Ciucu acuză interesele de la STB (VIDEO)
23:24 - Uniunea Europeană vrea să interzică petrol rusesc după alegerile din Ungaria
23:22 - Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
23:21 - Ministrul Dezvoltării dezvăluie cifrele șoc. Peste 45.000 de posturi din administrația locală, reduse, mai mult de jumătate fiind vacante (VIDEO)
22:51 - Emoții uriașe pentru Kamara. Fiul artistului, Leon, urmează să fie operat.
22:48 - Cseke Attila: Guvernul a adoptat pachetul administrativ care simplifică birocrația și accelerează descentralizarea (VIDEO)
22:47 - Război deschis în Consiliul General. Factura la căldură plătită de bucureșteni încinge spiritele între Ciucu și Băluță (VIDEO)