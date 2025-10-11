Emisiunea de horoscop „360 de grade”, prezentată de Alina Bădic, l-a avut ca invitat în ediția de sâmbătă, 11 octombrie, pe inginerul Sorin Ghinea. Pe lângă subiectele discutate, au fost prezentate și pentru săptămâna 12 – 18 octombrie.

Horoscop cu Alina Bădic, pentru săptămâna 12 – 18 octombrie

În emisiunea de sâmbătă, 11 octombrie, Alina Bădic a abordat, împreună cu invitatul său, mai multe subiecte, legate de destin și de liber arbitru. Cum putem evita anumite cumpene, cine intervine în viața noastră și care sunt evenimentele predestinate care ne dirijează pe parcurs? Acestea au fost întrebări la care a căutat să răspundă realizatoarea emisiunii de horoscop.

„Astăzi vom vorbi despre , karma, liber arbitru sau soartă. Ce sunt acele elemente de fatidic ce apar, din când în când, în viața noastră? Ce înseamnă atunci când nu putem evita anumite cumpene sau anumite situații neplăcute care ne pot impacta pe temen lung? Cine, ce și cum intervine în viața noastră și de ce ar trebui să ținem cont pentru a avea un anumit grad de predictibilitate în ceea ce ne privește?

Cum arată intersecțiile pe care le avem cu cei din jur și care sunt acele persoane care poartă un rol karmic în viața noastră, care apar în anumite momente foarte bine determinate de către destin? Se știe, se spune, la naștere cu ce persoane persoane foarte importante pentru noi ne intersectăm, când și de ce. Sunt anumite evenimente predestinate prin care trebuie să trecem, cu care trebuie să ne intersectăm. Astăzi vom vedea ce rol pot avea aceste evenimente și cum depistăm acele evenimente menite să ne schimbe viața”, a spus Alina Bădic în debutul emisiunii de „360 de grade”.

Berbec

„Menirea nativilor Berbec, săptămâna viitoare, este să pună ceva în mișcare. Vorbim despre aceste motoare din Titanic. Trebuie pus ceva în mișcare, cu atît mai mult cu cât avem un semn cardinal de foc care trebuie să pună tot timpul lucruri în mișcare. Berbecilor le plac răspunsurile rapide, nu le plac lucrurile tărăgănate, lucrurile care se lasă așteptate. Ca atare este mană cerească această perioadă în care se pun în mișcare lucruri…”

Horoscop Taur

„Pentru nativii Taur avem aceste două triunghiuri despre care am vorbit mai devreme. Triunghiul superior îl are ca și focar pe Venus pentru că este în potențial pentru nativii Taur pe Saturn și pe Neptun, făcând opoziție cu ele. Paradoxal, ele devin planete puternice pentru că Taurii au această șansă deosebită de a eleva ceva ce ține de planul personal, chiar de iubire, de a deveni puternici în urma unui conflict pe care îl pot avea în plan personal…”

Gemeni

„Pentru nativii Gemeni avem o mișcare în zig-zag despre care vreau să vorbim. Avem acest Uranus pe primul grad în semnul dumneavoastăr care face o conjuncție cu o stea fixă și ne vorbește despre jocurile pe care le faceți. Este vorba despre jocurile de război pe care le fac nativii Gemeni. Aveți mare nevoie de strategie. Gemenii vor fi agresați de persoane apropiate, în sensul că vor foarte multe lucruri de la ei, iar Gemenii nu mai au disponibilitate…”

Rac

„Pentru nativii Rac avem, evident, cele două triunghiuri, cel orientat către cer, triunghiul superior și cel inferior. Pe triunghiul superior avem planetele Jupiter, Uranus și Saturn care crează niște aspecte foarte elegante, iar pe cel inferior, care produce tensiune, avem Luminariile, Luna, Soarele și Venus. Ca atare, nativii Rac trebuie să fie foarte atenți în perioada următoare pentru că acest triunghi inferior activează și dreptunghiul mistic și tot ce ține de zona emoțională…”

Leu

„Pentru nativii Leu avem aceste triunghiuri… Triunghiul cu vârful în jos vorbește despre Soare, Marte și Pluto. Mare atenție cu cine vă certați pentru că sunteți foarte predispuși…Leii sunt agresați de nativii Scorpion… nu neapărat în sensul că nu se înțeleg. Scorpionii le pun Leilor probleme care-i scot din zona de confort…”

Fecioară

„Acest semn mutabil de pământ are foarte multe provocări… Nativii Fecioară au următoarea problemă: în casa cui faceți curățenie, la figurat, bineînțeles…Fecioarele nu mai trebuie să piardă timpul să facă curățenie dacă persoanele respective nu au o miză în viața lor. Ideea pentru nativii fecioară este de a corecta o concepție greșită…”

Balanță

„Pentru nativii Balanță avem câteva lucruri foarte interesante. Avem un semn cardinal de aer care vorbește despre faptul că Soarele se găsește chiar aici. Avem multă prosperitate; prosperitate prin muncă, în curaj; foarte multă planificare… Nativii Balanță își planifică lucruri. Vor să facă foarte multe lucruri. vor să facă lucruri…

Scorpion

„Pentru nativii Scorpion, un semn fix de apă care are pe triunghiul orientat cu vârful în jos planetele Jupiter, Uranus, Neptun…și de ce Neptun, deoarece pentru Scorpion este foarte greu să-i echilibreze pe cei din jur. S-au echilibrat dar, așa se spune, nativii Scorpion văd mai bine în întuneric. Hades este zeul întunericului…

Săgetător

„Pentru nativii Săgetător avem lucruri foarte interesante astăzi. Acest semn de foc foarte puternic are drept invitație către acțiune următorul lucru: ieșiți din lumea comprimată, adică doar din concret. Urgent nativii Săgetător trebuie să iasă din lumea concretului…”

Capricorn

„Pentru nativii Capricorn, acest semn puternic cardinal de pământ, avem un triunghi orientat cu vârful în jos, creat între Venus, Pluto și Jupiter…Asta înseamnă că trebuie să găsiți un țel superior. Metamorfoza dintre cele dpuă triunghiuri, cel superior și cel cu vârful în jos est găsirea unui țel superior…”

Vărsător

„Vărsătorii au această obișnuință de a analiza majoritatea problemelor, a situațiilor și a relațiilor din unghiuri neobișnuite. O să vedem, nativi Vărsători care au păreri diferite de cele tuturor celorlalți uranieni. Ei percep totul altfel decât restul lumi, într-un mod bun, într-un mod în care, de multe ori ne ajută să mergem mai departe. Ei fac pionierate, ei reușesc să fie tot timpul cu un pas înaintea celorlalți…”

Horoscop Pești

„Pentru nativii Pești e important să vorbim despre steaua fixă conjunctă cu ultimul grad din cercul de 360 de grade care vorbește despre prizonierat. Aceasta este valabil pentru toată lumea, nu doar pentru nativi Pești. Cu toții ne simțim prizonieri. Putem fi prizonierii unei emoții, prizonierii unui viciu, prizonierii unei probleme, prizonierii unei cruci de dus. Dar nativii Pești, mai mult decât nativii altor zodii vindecă ceva, dar îi vindecă și pe alții…”