Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunţat trimiterea în judecată a doi inculpaţi — un cetăţean român stabilit în Elveţia, administrator al unor societăţi cu sediul în Elveţia, şi o femeie din Oradea — pentru fapte comise în legătură cu achiziţia şi livrarea de linii tehnologice pentru producţia de măşti, mănuşi şi filtre în perioada pandemiei. Trei societăţi comerciale din judeţul Bihor ar fi plătit, ca avans, milioane de euro, iar o parte substanţială din bani ar fi fost folosită pentru achiziţii de case și mașini de lux.

Ce au promis şi ce au livrat?

Potrivit procurorilor,bărbatul, prezentat ca producător şi furnizor de linii tehnologice performante, ar fi garantat parametri tehnici înalţi: producţie de 100–120 măşti/minut tip FFP3 şi 1,5 tone/zi filtru melt‑blown, precum şi capacitatea de a livra rapid utilajele şi materiile prime.

„ , pe fondul cererii foarte ridicate de măşti şi mănuşi medicale şi al preţurilor exponenţial crescute, trei societăţi comerciale din judeţul Bihor (controlate în fapt de aceeaşi persoană) a iniţiat investiţii pentru producerea de astfel de produse.

Astfel, inculpatul D. (cu dom. în Braşov), în calitate de administrator al unor societăţi din Elveţia şi România, s‑a prezentat ca producător şi furnizor de linii tehnologice performante pentru măşti tip FFP3, mănuşi laptex/nitril şi filtru melt‑blown, garantând parametri tehnici de producţie ridicaţi (inclusiv 100–120 măşti/minut FFP3 şi 1,5 tone/zi filtru melt‑blown), precum şi capacitatea de a livra rapid utilajele şi materiile prime necesare”, arată procurorii.

Livrările efectuate din China au avut, însă, caracteristici tehnice inferioare: utilajele au produs măşti FFP2 în cantitate de circa 25–28 bucăţi/minut şi filtru melt‑blown în cantitate de aproximativ 200–270 kg/zi, iar linia de mănuşi şi o mare parte din materia primă nu au fost livrate.

Și-au cumpărat case și mașini de lux

Procurorii au reţinut că femeia din Oradea, în calitate de intermediar, a facilitat contacte, a întocmit planuri de afaceri şi a prezentat societăţile inculpatului ca fiind producători serioşi, cu fabrici şi participaţii în China, susţinând constant seriozitatea şi capacitatea tehnică şi financiară a acestora. Ca urmare, trei firme din județul Bihor au plătit peste 2 milioane de euro si aproape 2 milioane de lei drept avans pentru utilajele promise.

„Astfel, s-a reţinut că fapta inculpatului D, care, în calitate de reprezentant de drept al SC D Braşov şi SC D GMBH Zurich – Elveţia – societăţi vânzătoare, în perioada aprilie 2020 – aprilie 2021, beneficiind de complicitatea inculpatei P, i‑a indus şi menţinut în eroare pe reprezentanţii SC A SRL Săcădat, SC T SRL Oradea şi SC M SRL Oradea – societăţi cumpărătoare – administrator X, cu ocazia perfectării, semnării, derulării şi finalizării contractelor de vânzare – cumpărare încheiate între societăţile sus‑menţionate”, arată procurorii de la

Aceştia precizează că o parte importantă din sumele încasate nu a fost utilizată pentru executarea contractelor, ci a fost direcţionată imediat de inculpat către achiziţia de case şi mașini de lux, plăţi către terţi şi comisioane, inclusiv în favoarea inculpatei, care a încasat, printr‑o societate controlată, aproximativ 194.750 euro cu titlu de comision. Din totalul încasat, către producătorii chinezi s‑au efectuat plăți de doar aproximativ 600.000 euro.

Parchetul a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile mobile şi imobile deţinute de cei doi inculpaţi până la concurenţa valorii probabile a pagubei, respectiv 2.114.905,35 euro şi 1.884.597,49 lei.