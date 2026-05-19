Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori

Două tinere din România sunt date dispărute după prăbușirea unei clădiri istorice din orașul german Görlitz, situat aproape de granița cu Polonia. Autoritățile germane continuă operațiunile de căutare printre dărâmături, după ce imobilul s-a surpat în noaptea de luni spre marți, cel mai probabil în urma unei explozii de gaz.

Cele două tinere, prinse sub ruine

Potrivit poliției germane, trei persoane sunt în continuare dispărute: două tinere de cetățenie română, în vârstă de 25 și 26 de ani, și un bărbat de 47-48 de ani, cu dublă cetățenie germană și bulgară. Informația a fost confirmată de presa germană și internațională, inclusiv de agențiile DPA și .

Inițial, se temeau că până la cinci persoane ar putea fi prinse sub moloz, însă ulterior s-a stabilit că două dintre acestea nu se aflau în clădire în momentul prăbușirii.

Echipele de intervenție au folosit câini de căutare pentru a încerca localizarea victimelor, însă fără succes. Din cauza riscului unor noi explozii provocate de eventuale scurgeri de gaz, pompierii și salvatorii au început îndepărtarea dărâmăturilor manual și cu excavatoare abia în cursul nopții.

Operațiunile sunt extrem de dificile, deoarece structura clădirii este instabilă, iar autoritățile încearcă să evite orice mișcare care ar putea provoca o nouă surpare.

Clădirea era folosită și pentru cazare turistică

Imobilul prăbușit era o clădire istorică în stil wilhelminian și găzduia atât apartamente rezidențiale, cât și locuințe închiriate turiștilor. Un bărbat a declarat presei germane că soția și verișoara sa, cele două românce dispărute, ajunseseră în aceeași zi pentru o vacanță. Acesta se afla la cumpărături când a auzit explozia și s-a întors pentru a găsi clădirea complet prăbușită.