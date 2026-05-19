B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori

Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori

Adrian A
19 mai 2026, 16:54
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
Sursă foto: tagesspiegel.de
Cuprins
  1. Cele două tinere, prinse sub ruine
  2. Clădirea era folosită și pentru cazare turistică

Două tinere din România sunt date dispărute după prăbușirea unei clădiri istorice din orașul german Görlitz, situat aproape de granița cu Polonia. Autoritățile germane continuă operațiunile de căutare printre dărâmături, după ce imobilul s-a surpat în noaptea de luni spre marți, cel mai probabil în urma unei explozii de gaz.

Cele două tinere, prinse sub ruine

Potrivit poliției germane, trei persoane sunt în continuare dispărute: două tinere de cetățenie română, în vârstă de 25 și 26 de ani, și un bărbat de 47-48 de ani, cu dublă cetățenie germană și bulgară. Informația a fost confirmată de presa germană și internațională, inclusiv de agențiile DPA și AFP.

Inițial, autoritățile germane se temeau că până la cinci persoane ar putea fi prinse sub moloz, însă ulterior s-a stabilit că două dintre acestea nu se aflau în clădire în momentul prăbușirii.

Echipele de intervenție au folosit câini de căutare pentru a încerca localizarea victimelor, însă fără succes. Din cauza riscului unor noi explozii provocate de eventuale scurgeri de gaz, pompierii și salvatorii au început îndepărtarea dărâmăturilor manual și cu excavatoare abia în cursul nopții.

Operațiunile sunt extrem de dificile, deoarece structura clădirii este instabilă, iar autoritățile încearcă să evite orice mișcare care ar putea provoca o nouă surpare.

Clădirea era folosită și pentru cazare turistică

Imobilul prăbușit era o clădire istorică în stil wilhelminian și găzduia atât apartamente rezidențiale, cât și locuințe închiriate turiștilor. Un bărbat a declarat presei germane că soția și verișoara sa, cele două românce dispărute, ajunseseră în aceeași zi pentru o vacanță. Acesta se afla la cumpărături când a auzit explozia și s-a întors pentru a găsi clădirea complet prăbușită.

Tags:
Citește și...
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Externe
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Bulgaria deschide pușculița pentru Eurovision 2027 după succesul Darei. Cât ar putea costa organizarea concursului
Externe
Bulgaria deschide pușculița pentru Eurovision 2027 după succesul Darei. Cât ar putea costa organizarea concursului
Meta elimină mii de locuri de muncă pentru a se concentra exclusiv pe inteligența artificială
Externe
Meta elimină mii de locuri de muncă pentru a se concentra exclusiv pe inteligența artificială
Tensiunile din Rusia și NATO sunt în creștere. Un oficial rus avertizează asupra riscului de conflict
Externe
Tensiunile din Rusia și NATO sunt în creștere. Un oficial rus avertizează asupra riscului de conflict
Fiul fondatorului Mango, arestat în Spania. Este suspectat că și-a ucis tatăl
Externe
Fiul fondatorului Mango, arestat în Spania. Este suspectat că și-a ucis tatăl
Scandalul de la Eurovision continuă: România, acuzată de o eurodeputată că a fost finanțată de Israel pentru concurs
Externe
Scandalul de la Eurovision continuă: România, acuzată de o eurodeputată că a fost finanțată de Israel pentru concurs
O campanie publicitară „nepotrivită” a provocat un val de furie în Coreea de Sud. Starbucks a fost implicat într-o controversă istorică
Externe
O campanie publicitară „nepotrivită” a provocat un val de furie în Coreea de Sud. Starbucks a fost implicat într-o controversă istorică
Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav
Externe
Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav
Alertă la granița NATO. Rusia şi Belarus organizează exerciţii militare cu arme nucleare
Externe
Alertă la granița NATO. Rusia şi Belarus organizează exerciţii militare cu arme nucleare
(VIDEO) Preț astronomic pentru „Danaida”, lucrarea lui Brâncuși care a intrat în istoria mondială a artei
Externe
(VIDEO) Preț astronomic pentru „Danaida”, lucrarea lui Brâncuși care a intrat în istoria mondială a artei
Ultima oră
17:11 - Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
16:53 - Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
16:51 - România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
16:30 - Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe
16:30 - 7 practici utile la pariuri sportive
16:27 - OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
16:26 - Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
16:21 - Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
16:12 - Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
16:03 - Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători