Acasa » Eveniment » Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători

Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători

Flavia Codreanu
19 mai 2026, 16:03
sursă foto; pexels
Cuprins
  1. Milionarii care s-au plictisit de vila lor, pot folosi o platforma exclusivistă
  2. Milionarii care s-au plictisit de clasic au la dispoziție proprietăți spectaculoase
  3. De ce evită bogații platformele clasice și aleg să facă schimb de case
  4. Cum s-a transformat piața imobiliară de lux în ultima perioadă

Milionarii care s-au plictisit de închirierile clasice au început să își schimbe casele de vacanță între ei. Unii proprietarii de vile de lux  folosesc deja acest sistem pentru a călători în destinații exclusiviste.

Milionarii care s-au plictisit de vila lor, pot folosi o platforma exclusivistă

Ideea a pornit în 2010, când un dezvoltator imobiliar american a văzut că vilele de vacanță ale prietenilor săi stăteau goale aproape tot anul. Așa a apărut o rețea privată care acum are aproape 11.000 de proprietăți de lux în 95 de țări, scrie The New York Times.

Sistemul funcționează diferit față de un schimb obișnuit. Proprietarii nu trebuie să meargă neapărat unii la alții în casă.

Ei își pun locuința la dispoziție și pot alege în schimb orice altă vilă liberă din platformă, oriunde în lume.

Milionarii care s-au plictisit de clasic au la dispoziție proprietăți spectaculoase

În acest club select intră doar locuințe foarte scumpe, valoarea medie a unei case fiind de 2,3 milione de dolari. Printre cele mai spectaculoase proprietăți se numără o vilă de 6 milioane de dolari de lângă Marele Zid Chinezesc sau o casă modernă cu heliport în Noua Zeelandă.

Pe lângă proprietățile private, în sistem sunt înscrise și mii de reședințe de lux administrate de lanțuri hoteliere celebre. Acest lucru le garantează membrilor că vor avea parte de servicii premium oriunde ar alege să meargă.

De ce evită bogații platformele clasice și aleg să facă schimb de case

Cei mai mulți proprietari spun că nu vor să își închirieze casele pe site-urile obișnuite de turism pentru că se tem că turiștii le vor strica lucrurile. Într-un club exclusivist, ei simt că își lasă cheile pe mâna unor oameni de încredere, care au la rândul lor proprietăți scumpe și știu să le prețuiască.

Un alt motiv important este cel financiar. Membrii clubului plătesc în medie doar 650 de dolari pentru o săptămână întreagă într-o vilă care, la o închiriere normală, i-ar fi costat zeci de mii de dolari.

Cum s-a transformat piața imobiliară de lux în ultima perioadă

Analiștii imobiliari spun că acest obicei s-a dezvoltat mult după pandemie. Bogații vor experiențe noi, dar nu vor să își vândă proprietățile.

Prin acest sistem, ei își păstrează investițiile imobiliare, dar au ocazia să vadă destinații exotice la costuri minime.

Datorită acestui mecanism, mulți au ajuns să își petreacă vacanțele în cabane private din Thailanda, vile din Bahamas sau locuințe spectaculoase din Finlanda, locuri în care probabil nu ar fi stat prin intermediul agențiilor clasice.

