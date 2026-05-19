Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe

Iulia Petcu
19 mai 2026, 16:30
sursa foto: Instagram Vanityfair
Cuprins
  1. Cum a fost omagiată Brigitte Bardot la Cannes
  2. Ce mesaj au transmis oficialii de la Cannes

Cannes a ales să păstreze vie memoria uneia dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei franceze. În plin Festival de Film, autoritățile locale au redenumit o plajă publică de pe Croisette în onoarea lui Brigitte Bardot, actrița care a murit la finalul anului trecut.

Decizia vine la câteva luni după dispariția artistei și include un gest simbolic legat de una dintre cauzele pentru care Bardot a luptat constant. Noua plajă va permite accesul câinilor în anumite perioade din afara sezonului estival.

Cum a fost omagiată Brigitte Bardot la Cannes

Luni dimineață, oficialii orașului au organizat o ceremonie restrânsă pe plaja Macé, aflată în apropierea Palatului Festivalurilor. La eveniment au participat primarul David Lisnard, conducerea Festivalului de Film de la Cannes și reprezentanți locali.

Plaja Macé, poziționată între două zone private de pe Croisette, în apropierea Palatului Festivalurilor, poartă acum numele celebrei actrițe franceze, potrivit Le Figaro. Autoritățile spun că alegerea are o puternică valoare simbolică pentru orașul care a contribuit decisiv la lansarea carierei sale.

În același timp, primăria a anunțat că animalele de companie vor avea acces pe plajă în anumite intervale din extrasezon, a declarat primăria pentru AFP. Măsura vine ca un omagiu direct pentru activismul lui Bardot în favoarea drepturilor animalelor.

Ce mesaj au transmis oficialii de la Cannes

Președintele Festivalului de Film de la Cannes David Lisnard a vorbit despre impactul pe care Brigitte Bardot l-a avut asupra cinematografiei și a societății franceze, dar și despre legătura ei specială cu orașul de pe Riviera Franceză.

Brigitte Bardot a întruchipat libertatea: libertatea femeilor, a corpurilor lor, a alegerilor lor; libertatea unei cariere asupra căreia a menținut întotdeauna controlul. Ea a fost descoperită la Cannes, pe Croisette, unde a stârnit entuziasm și a lăsat o impresie de durată”, a declarat David Lisnard.

Brigitte Bardot s-a stins din viață pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. De-a lungul deceniilor, actrița a rămas un simbol al cinematografiei franceze, dar și o personalitate care a provocat frecvent dezbateri publice prin pozițiile sale controversate despre politică, imigrație, feminism sau vânat, relatează observatornews.ro.

