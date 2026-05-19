Un bărbat din județul Buzău și-a răpit fosta iubită de pe stradă, a dus-o într-o casă părăsită și a bătut-o. Individul a fost reținut de polițiști, iar victima a ajuns la spital.

„În noaptea de 17 spre 18 mai a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de poliţie rurală Smeeni au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie din Glodeanu Siliştea ar fi fost luată împotriva voinţei sale şi agresată de către fostul partener de viaţă. Fapta a fost sesizată de către fiul persoanei vătămate”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

Bărbatul o văzuse pe stradă pe fosta iubită, o femeie de 37 de ani. A răpit-o, a dus-o într-o casă părăsită și a bătut-o acolo.

„Imediat după sesizare, poliţiştii au demarat cu operativitate activităţi specifice pentru depistarea agresorului şi luarea măsurilor legale. În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit posibila locaţie a persoanelor, intrând în forţă în imobil”, a explicat IPJ Buzău.

Agenții l-au imobilizat pe individ și l-au dus la sediul Poliției, acesta fiind apoi reținut pentru 24 de ore. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.