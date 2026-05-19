Un pilot militar român aflat în misiune de poliție aeriană în Lituania a reușit să doboare o dronă care intrase în spațiul aerian al Estoniei, potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță.

Oficialul a transmis că reușita căpitanului comandor Costel-Alexandru Pavelescu a fost apreciată de aliați și a propus decorarea acestuia cu emblema de emisar pentru pace, clasa întâi.

Un pilot român a intervenit într-o misiune NATO

România marchează o reușită importantă în cadrul misiunilor de securitate desfășurate pe flancul estic al NATO. Căpitanul comandor Costel-Alexandru Pavelescu, aflat la bordul unui avion F-16 românesc, a identificat și a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Estoniei.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a prezentat momentul drept o confirmare a pregătirii piloților români și a capacității României de a răspunde unor amenințări tot mai frecvente în regiune.

„În complicata luptă mondială contra , un pilot militar român este astăzi cel care a reușit”, a transmis Radu Miruță pe .

Radu Miruță: „Da, România poate”

Potrivit oficialului, pilotul român se afla într-o misiune de poliție aeriană în Lituania, desfășurată de România în cadrul angajamentelor aliate. În timpul misiunii, acesta a reușit să încadreze ținta, să o angajeze și să o pună la pământ.

„Aflat în misiune de poliție aeriană în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F-16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a declarat Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul a precizat că îl cunoaște pe comandorul Pavelescu din baza aeriană 86 de la Fetești și că i-a remarcat încă de atunci determinarea profesională. Pilot român F-16 este expresia care descrie acum o intervenție apreciată la nivel aliat, iar acest pilot român F-16 devine un exemplu al rolului pe care România îl poate avea în apărarea spațiului aerian NATO.

„L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu în baza aeriană 86 de la Fetești și i-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F-16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o”, a mai transmis ministrul interimar al Apărării.

Estonia a felicitat România pentru intervenție

Reușita pilotului român a fost remarcată și de autoritățile estoniene. Radu Miruță a precizat că ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a transmis felicitări României pentru modul în care a fost gestionată situația.

„Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur a ținut să transmită României felicitări”, a spus Radu Miruță pe Facebook.

Oficialul român a explicat că folosirea unui F-16 împotriva unei drone nu este o decizie simplă, ci presupune îndeplinirea simultană a mai multor condiții operaționale. În acest caz, toate condițiile au fost întrunite, iar intervenția a fost dusă la capăt cu succes.

„Pentru ca dintr-un avion F-16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate”, a adăugat ministrul interimar al Apărării.

În semn de apreciere, Radu Miruță a anunțat că a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi, pentru căpitanul comandor Costel-Alexandru Pavelescu.