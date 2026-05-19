Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica

Există o asimetrie de informație în relația dintre un șofer păgubit și sistemul de despăgubiri auto din România. Asigurătorii știu exact ce drepturi ai. Departamentele de daune știu ce poți cere și în ce condiții.

Evaluatorii știu ce pot include sau exclude dintr-un raport de constatare. Tu, în schimb, afli de multe dintre aceste lucruri prea târziu, după ce dosarul s-a închis și suma primită nu acoperă costul real al reparației.

Nu este o conspirație.

Este pur și simplu consecința firească a unui proces pe care tu îl parcurgi, poate, o dată la câțiva ani, în timp ce cealaltă parte îl parcurge zilnic.

Ce poți cere și rar cere cineva

Mașina de schimb pe durata reparației este un drept prevăzut în anumite condiții de legislație.

Nu este o favoare pe care asigurătorul ți-o face dacă o ceri.

Decontarea directă între asigurător și service înseamnă că:

nu plătești reparația din buzunar;

nu aștepți rambursarea banilor;

și nu finanțezi tu procesul.

Documentarea completă a prejudiciului, inclusiv a deteriorărilor care nu sunt vizibile la prima inspecție, este un alt drept care poate influența direct suma finală.

Contestarea unei evaluări considerate incorecte este posibilă.

Iar în multe situații poate fi eficientă dacă:

este făcută în termen;

este susținută corect;

și există argumente tehnice clare.

Solicitarea unui deviz de reparație din partea unui service autorizat pentru comparație cu evaluarea asigurătorului este, de asemenea, o practică legală.

Toate aceste lucruri există în cadrul legal și procedural al despăgubirilor RCA din România.

Puțini le valorifică pentru că nimeni nu le explică exact în momentul în care contează cel mai mult:

imediat după accident;

când stresul este mare;

iar informația este puțină.

Ce face un centru de daune auto pentru tine

Un specializat nu este un service cu un departament de acte. Este un sistem construit să valorifice toate drepturile tale de la prima interacțiune cu asigurătorul, în fiecare etapă a procesului.

La ONE BY CAFADARU, asta se traduce concret.

Mașina de schimb este pusă la dispoziție din momentul în care mașina ta intră în service.

Dosarul este constituit cu documentarea completă a prejudiciului:

nu doar ce este vizibil la suprafață;

ci tot ceea ce este deteriorat.

Comunicarea cu asigurătorul este gestionată de specialiști care știu:

ce trebuie cerut;

cum trebuie documentată o reevaluare;

și cum trebuie susținut dosarul dacă suma oferită nu reflectă realitatea.

Reparația se realizează complet în service propriu:

tinichigerie;

vopsitorie;

mecanică;

electrică.

Fără avans din partea ta. Fără să urmărești tu decontarea. Fără să gestionezi personal partea administrativă.

Dosarul se închide când mașina este reparată corect și suma este decontată integral.

Nu este vorba despre a obține mai mult decât ți se cuvine.

Este vorba despre a primi exact ceea ce ai dreptul să primești și despre a nu pierde drepturi doar pentru că nimeni nu ți le-a explicat la timp.

Un centru de daune auto bun nu îți spune doar ce se poate face.

Face el tot ce se poate face.

📍 Str. Baicului nr. 50, București

📞 0760 020 020