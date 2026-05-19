B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească

OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească

Răzvan Adrian
19 mai 2026, 16:27
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Zone izolate și conflicte armate complică lupta cu virusul
  2. OMS se teme de o epidemie de durată
  3. Ebola ajunge și în afara granițelor Congo

Organizația Mondială a Sănătății și Crucea Roșie au transmis avertismente ferme după extinderea rapidă a focarului de Ebola din Republica Democrată Congo. Epidemia Ebola a provocat deja peste 130 de decese suspecte, iar lipsa unui vaccin aprobat pentru tulpina Bundibugyo complică intervenția medicală în zonele afectate de conflicte.

Zone izolate și conflicte armate complică lupta cu virusul

Noua epidemie de Ebola afectează în special provincia Ituri, din nord-estul Republicii Democrate Congo, o regiune marcată de conflicte armate și deplasări constante ale populației. Din cauza accesului dificil în multe localități, autoritățile sanitare întâmpină probleme în confirmarea cazurilor și în izolarea bolnavilor.

Ministrul congolez al Sănătății, Samuel Roger Kamba, a oferit primele estimări privind amploarea situației.

„Am înregistrat aproximativ 131 de decese în total și avem în jur de 513 cazuri suspecte”, a declarat oficialul, relatează Agerpres, citând AFP.

Acesta a precizat că nu toate decesele identificate sunt confirmate oficial ca fiind provocate de Ebola.

„Decesele pe care le raportăm sunt toate decesele pe care le-am identificat în comunitate, fără să spunem neapărat că toate sunt legate de Ebola”, a mai spus Samuel Roger Kamba, potrivit sursei citate.

OMS se teme de o epidemie de durată

Organizația Mondială a Sănătății a declarat deja urgență sanitară internațională și încearcă să găsească rapid soluții pentru limitarea focarului. Problema principală este că tulpina Bundibugyo, responsabilă pentru actuala epidemie, nu are în prezent un vaccin aprobat sau un tratament eficient.

Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie a anunțat, la rândul său, activarea celui mai ridicat nivel de intervenție de urgență, semn că focarul este tratat ca o amenințare majoră pentru sănătatea publică.

Măsura vine după ce Africa CDC a declarat epidemia drept urgență de sănătate publică la nivel continental, în timp ce autoritățile medicale încearcă să limiteze răspândirea virusului din Congo către statele vecine.

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis că ritmul în care se răspândește virusul ridică mari semne de întrebare.

„Sunt profund îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei”, a declarat șeful OMS, conform Agerpres.

Reprezentanta OMS în Congo, Anne Ancia, a explicat că există mai multe variante de vaccin analizate în prezent, însă procesul de aprobare și distribuție ar putea dura cel puțin două luni.

„Nu cred că în două luni vom fi terminat cu acest focar”, a afirmat Anne Ancia, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ebola ajunge și în afara granițelor Congo

Autoritățile sanitare confirmă deja extinderea virusului către alte provincii din Congo, dar și către Uganda. OMS a anunțat că în capitala ugandeză Kampala au fost depistate două cazuri confirmate, dintre care unul s-a soldat cu deces.

Între timp, Statele Unite au introdus controale suplimentare pentru pasagerii care vin din zonele afectate și au suspendat temporar serviciile de vize în anumite regiuni.

Situația este complicată și de neîncrederea populației locale, după ce mulți oameni au considerat inițial că boala are cauze mistice și au evitat spitalele.

„Din păcate, alerta a circulat lent în comunitate, pentru că oamenii au crezut că este o boală mistică, iar bolnavii nu au fost duși la spital”, a explicat ministrul Samuel Roger Kamba, potrivit sursei.

În paralel, organizațiile umanitare avertizează că luptele dintre grupările armate și forțele guvernamentale îngreunează accesul echipelor medicale în zonele afectate.

Actualul focar este al 17-lea episod major de Ebola înregistrat în Republica Democrată Congo, una dintre țările africane cele mai afectate de această boală în ultimele decenii.

Tags:
Citește și...
Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
Externe
Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
Bulgaria deschide pușculița pentru Eurovision 2027 după succesul Darei. Cât ar putea costa organizarea concursului
Externe
Bulgaria deschide pușculița pentru Eurovision 2027 după succesul Darei. Cât ar putea costa organizarea concursului
Meta elimină mii de locuri de muncă pentru a se concentra exclusiv pe inteligența artificială
Externe
Meta elimină mii de locuri de muncă pentru a se concentra exclusiv pe inteligența artificială
Tensiunile din Rusia și NATO sunt în creștere. Un oficial rus avertizează asupra riscului de conflict
Externe
Tensiunile din Rusia și NATO sunt în creștere. Un oficial rus avertizează asupra riscului de conflict
Fiul fondatorului Mango, arestat în Spania. Este suspectat că și-a ucis tatăl
Externe
Fiul fondatorului Mango, arestat în Spania. Este suspectat că și-a ucis tatăl
Scandalul de la Eurovision continuă: România, acuzată de o eurodeputată că a fost finanțată de Israel pentru concurs
Externe
Scandalul de la Eurovision continuă: România, acuzată de o eurodeputată că a fost finanțată de Israel pentru concurs
O campanie publicitară „nepotrivită” a provocat un val de furie în Coreea de Sud. Starbucks a fost implicat într-o controversă istorică
Externe
O campanie publicitară „nepotrivită” a provocat un val de furie în Coreea de Sud. Starbucks a fost implicat într-o controversă istorică
Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav
Externe
Atac armat în Spania. Două persoane au fost împușcate mortal. Alți doi copii au fost răniți grav
Alertă la granița NATO. Rusia şi Belarus organizează exerciţii militare cu arme nucleare
Externe
Alertă la granița NATO. Rusia şi Belarus organizează exerciţii militare cu arme nucleare
(VIDEO) Preț astronomic pentru „Danaida”, lucrarea lui Brâncuși care a intrat în istoria mondială a artei
Externe
(VIDEO) Preț astronomic pentru „Danaida”, lucrarea lui Brâncuși care a intrat în istoria mondială a artei
Ultima oră
17:18 - A murit tatăl lui Daniel Pavel. Prezentatorul TV își înmormântează părintele în ziua marii finale „Desafio”
17:11 - Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
16:54 - Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
16:53 - Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
16:51 - România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
16:30 - Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe
16:30 - 7 practici utile la pariuri sportive
16:26 - Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
16:21 - Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
16:12 - Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști