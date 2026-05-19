Organizația Mondială a Sănătății și Crucea Roșie au transmis avertismente ferme după extinderea rapidă a focarului de Ebola din Republica Democrată Congo. Epidemia Ebola a provocat deja peste 130 de decese suspecte, iar lipsa unui vaccin aprobat pentru tulpina Bundibugyo complică intervenția medicală în zonele afectate de conflicte.

Zone izolate și conflicte armate complică lupta cu virusul

Noua epidemie de Ebola afectează în special provincia Ituri, din nord-estul Republicii Democrate Congo, o regiune marcată de conflicte armate și deplasări constante ale populației. Din cauza accesului dificil în multe localități, autoritățile sanitare întâmpină probleme în confirmarea cazurilor și în izolarea bolnavilor.

Ministrul congolez al Sănătății, Samuel Roger Kamba, a oferit primele estimări privind amploarea situației.

„Am înregistrat aproximativ 131 de decese în total și avem în jur de 513 cazuri suspecte”, a declarat oficialul, relatează , citând AFP.

Acesta a precizat că nu toate decesele identificate sunt confirmate oficial ca fiind provocate de Ebola.

„Decesele pe care le raportăm sunt toate decesele pe care le-am identificat în comunitate, fără să spunem neapărat că toate sunt legate de Ebola”, a mai spus Samuel Roger Kamba, potrivit sursei citate.

OMS se teme de o epidemie de durată

Organizația Mondială a Sănătății a declarat deja urgență sanitară internațională și încearcă să găsească rapid soluții pentru limitarea focarului. Problema principală este că tulpina Bundibugyo, responsabilă pentru actuala epidemie, nu are în prezent un vaccin aprobat sau un tratament eficient.

Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie a anunțat, la rândul său, activarea celui mai ridicat nivel de intervenție de urgență, semn că focarul este tratat ca o amenințare majoră pentru sănătatea publică.

Măsura vine după ce Africa CDC a declarat epidemia drept urgență de sănătate publică la nivel continental, în timp ce autoritățile medicale încearcă să limiteze răspândirea virusului din Congo către statele vecine.

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis că ritmul în care se răspândește virusul ridică mari semne de întrebare.

„Sunt profund îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei”, a declarat șeful OMS, conform Agerpres.

Reprezentanta OMS în Congo, Anne Ancia, a explicat că există mai multe variante de vaccin analizate în prezent, însă procesul de aprobare și distribuție ar putea dura cel puțin două luni.

„Nu cred că în două luni vom fi terminat cu acest focar”, a afirmat Anne Ancia, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ebola ajunge și în afara granițelor Congo

Autoritățile sanitare confirmă deja extinderea virusului către alte provincii din Congo, dar și către Uganda. OMS a anunțat că în capitala ugandeză Kampala au fost depistate două cazuri confirmate, dintre care unul s-a soldat cu deces.

Între timp, au introdus controale suplimentare pentru pasagerii care vin din zonele afectate și au suspendat temporar serviciile de vize în anumite regiuni.

Situația este complicată și de neîncrederea populației locale, după ce mulți au considerat inițial că boala are cauze mistice și au evitat spitalele.

„Din păcate, alerta a circulat lent în comunitate, pentru că oamenii au crezut că este o boală mistică, iar bolnavii nu au fost duși la spital”, a explicat ministrul Samuel Roger Kamba, potrivit sursei.

În paralel, organizațiile umanitare avertizează că luptele dintre grupările armate și forțele guvernamentale îngreunează accesul echipelor medicale în zonele afectate.

Actualul focar este al 17-lea episod major de Ebola înregistrat în Republica Democrată Congo, una dintre țările africane cele mai afectate de această boală în ultimele decenii.