a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „ ”, predicțiile astrale pentru săptămâna 15–21 martie. Astrologul a explicat că această perioadă este influențată de mai multe configurații astrologice asociate începuturilor.

În cadrul emisiunii, ea a vorbit despre un „triplu aspect de început”, care caracterizează energia acestor zile. Potrivit acesteia, aspectul este dat de poziționarea lui Saturn și Neptun pe primele grade ale semnului Berbec. De asemenea, Luna Nouă din 18 martie și intrarea Soarelui în primul grad al cercului zodiacal completează această configurație.

Realizatoarea a precizat că perioada poate aduce oportunități pentru inițiative și schimbări importante. Totodată, ea a subliniat că este un moment potrivit pentru o analiză atentă a vieții personale.

Ce spune Alina Bădic despre Berbec, Taur și Gemeni

Berbec

În primul rând apar lucruri mai greu observabile. Deci pentru dumneavoastră această Lună nouă, care are loc chiar pe cuspida dintre Pești și semnul dumneavoastră, și Berbec, pe ultimele grade în conjuncție cu Netun și cu Saturn, această Lună nouă, peste câteva zile, va vorbi despre scenariul corect. Deci practic dumneavoastră sunteți în căutarea scenariului corect și îl și găsiți. Este un scenariu care vă vorbește despre un viitor ideal. Deci practic parcă reușiți să vă teleportați într-un viitor ideal, să înțelegeți ce vă doriți de la Univers, ce doriți de la dumneavoastră și ce trebuie să faceți ca să vi se realizeze visul ultimilor ani.

Taur

Nativii Taur au două tipuri de energii la fel de puternice aproape, care vin în jurul lor. Primul tip de energie este o energie care vorbeşte despre cei care îi contestă şi vă contestă statutul. Dar mai ales zona legată de bogăţie, de partea financiară câştigată cu atâta greutate. Atitudinea dumneavoastră faţă de persoanele care pot râde sau pot glumi pe seama eforturilor dumneavoastră este o atitudine de tipul: „Ai idee cine sunt eu?”.

Şi mai există al doilea tip de atitudine şi al doilea tip de energie care rulează în jurul dumneavoastră în perioada următoare. Şi aici avem următoarea formulă: pentru iubire este nevoie de doi, de două persoane, i se spune în această perioadă nativului Taur. Pentru că există două categorii de nativi Taur în perioada următoare: cei care îşi aşteaptă jumătatea şi cei care nu îşi văd jumătatea.

Gemeni

Pentru nativii Gemeni, exerciţiul ar fi următorul, pentru că spuneam: astăzi avem un exerciţiu pentru fiecare zodie în parte. Nu socializaţi câteva zile şi întoarceţi toate conversaţiile şi spaţiile consacrate şuetei şi discuţiilor către sufletul dumneavoastră. Faceţi acest lucru. Trebuie să observaţi neapărat. Este momentul dumneavoastră. Este un kairos aici, este un moment de predestinare. Trebuie să observaţi cine şi ce reprezintă pentru sufletul dumneavoastră. Trebuie să vă daţi seama cam cât de important este să vă regăsiţi. Pentru că a petrece foarte mult timp în exterior deja este periculos.

Cum arată horoscopul pentru Rac, Leu și Fecioară

Rac

Pentru nativii Rac este următorul exercițiu. Cum umpleți vasele, niște recipiente? Pentru că tema pentru ei este aceea, săptămâna următoare, de a umple ceva înainte de a cere. Deci este foarte important să vă gândiți cu ce veniți dumneavoastră pe o zonă, și nu neapărat ceea ce le cereți celorlalți. Deci aveți foarte multe elemente de destin care se deblochează, dar doar dacă atitudinea este aceasta. Pentru nativii Rac, acest element de predestinare vorbește despre faptul că trebuie să fiți foarte atenți la evoluția dumneavoastră.

Leu

Pentru nativii Leu, un exercițiu pentru acest al doilea semn de foc. Puterea cuvântului versus puterea Leului. Deci zilele acestea vorbesc despre cuvinte. Cuvintele au putere, au mult mai multă putere decât credem. Și vorbim despre puterea focului în cuvinte sau în zona cuvintelor. Un fel de rebus cu universul ar fi exercițiul pentru nativii Leu în această perioadă.

Fecioară

Vorbim acum despre nativii Fecioară și despre acest exercițiu pe care îl au nativii Fecioară de făcut în perioada următoare. Evident, pentru semnele de pământ și pentru acești nativi, este foarte important să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat împământarea. Ce înseamnă cu adevărat stabilitatea. De ce este importantă stabilitatea și pentru cine este importantă stabilitatea. Ca atare, exercițiul ține foarte mult de o identificare a tuturor lucrurilor care nouă ne aduc stabilitate ca nativ Fecioară.

Care sunt previziunile astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător

Balanță

Nativii Balanță trebuie să înțeleagă faptul că această matrice pe zona Peștilor și a Berbecului, pentru ei, li se adresează precum o oglindă. O oglindă vorbitoare, care spune așa: indiferent ce calități, ce defecte ai în acest moment, este foarte important să le înmulțești puțin. Adică să le înțelegi sensul și să îți dai seama unde te vor duce.

Scorpion

Nativii Scorpion, ei sunt cu adevărat provocați de această Lună nouă portal. Este o Lună nouă care deschide o poartă. Ea chiar deschide o poartă. Nu vorbim despre faptul că este între zodii, între Pești și Berbec. Este între sfârșitul zodiacului și începutul zodiacului. Deci efectiv este o poartă. Cine vrea să înțeleagă ce se întâmplă pe această poartă, bine. Cine nu, iarăși bine. Nativii Scorpion sunt foarte receptivi la tot ceea ce ține de mesaje paranormale și de mesaje spirituale.

Săgetător

Pentru nativii Săgetător am tot vorbit despre coduri, despre simbolistică, despre lucruri care se leagă unele de altele. Pur și simplu se creează așa o simbioză. Ei trebuie să înțeleagă ce se întâmplă, de ce se întâmplă când se întâmplă și care este scopul lucrurilor.

Ce rezervă perioada următoare pentru Capricorn, Vărsător și Pești

Capricorn

Pentru nativii Capricorn, această putere pe care o propune poarta astrală de trecere între Pești și Berbec este nemaipomenită. Pentru că ei vor pune un proiect la punct. Își vor dezvolta acel tip de superputere pe care din 2025 l-au tot dezvoltat. Poate n-au înțeles inițial la ce le trebuie, dar acum vor să-l folosească. Deci își vor folosi niște atuuri sau relații sau putere financiară pentru a pune la punct un proiect foarte important.

Vărsător

Trebuie să înțelegem că ar fi bine să ne focalizăm atenția cât mai clar către zona spirituală. Nativii Vărsător trebuie să analizeze dintr-un alt unghi tot ceea ce se întâmplă. Deci, pentru ei, exercițiul ar fi următorul: analizați fiecare eveniment zilele acestea, dar dintr-o altă perspectivă.

Pești

Pentru nativii Pești vorbim clar despre acel moment. Este un moment în care nativii Pești, dacă ar ști să folosească energia momentului, ar putea să realizeze lucruri spectaculoase. Și aici este ca un fel de energie care spune așa: „Vrei prietenii sigure, durabile? Poți să le ai. Vrei să te asociezi cu oameni care nu te vor dezamăgi niciodată? Poți să ai lucrul acesta.”