Acasa » Politică » Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!"

Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”

Iulia Petcu
30 apr. 2026, 21:50
Campanie neobișnuită a Ministerului Apărării stârnește reacții online și controverse. „Ajută-ne să prindem drona!”
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA
Cuprins
  1. De ce a ales MApN o abordare neconvențională
  2. Ce planuri are ministerul pentru dezvoltarea tehnologică
  3. Ce s-a întâmplat la Galați
  4. Cum se leagă totul

Ministerul Apărării Naționale a atras atenția publicului printr-o campanie neobișnuită, adresată tinerilor interesați de o carieră militară. Mesajul vine la scurt timp după un incident de securitate care a readus în prim-plan vulnerabilitățile din zona de sud-est a țării.

De ce a ales MApN o abordare neconvențională

Instituția a publicat pe rețelele sociale o provocare directă pentru tineri, însoțită de o imagine sugestivă cu un avion și o dronă. Mesajul a fost formulat într-un stil neobișnuit pentru comunicarea oficială, mizând pe implicare și reacție rapidă din partea publicului.

„Ajută-ne să prindem drona! Pune dovada în comentarii și te așteptăm să fim colegi!” a fost apelul transmis de Ministerul Apărării, care a stârnit rapid reacții diverse. Unii utilizatori au răspuns ironic, semnalând scepticismul față de eficiența sistemelor de apărare.

„Până acum nu ați doborât niciuna”, a notat un utilizator, în timp ce altul a transmis: „Acum vreți să le prinde noi?”. Reacțiile arată o combinație de umor și îngrijorare în rândul publicului.

Ce planuri are ministerul pentru dezvoltarea tehnologică

În paralel cu această campanie, ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat inițiative concrete pentru modernizarea capacităților tehnice ale instituției. Accentul cade pe crearea unei echipe de tineri specialiști care să dezvolte software dedicat utilizării dronelor.

„Am început în Ministerul Apărării să creăm o echipă de tineri care să aibă curaj să spargă modul în care se făceau lucrurile astea până acum”, a explicat Radu Miruță, potrivit Libertatea.

Oficialul consideră că România dispune de resursele necesare pentru a susține astfel de proiecte, inclusiv prin expertiza studenților și a companiilor din domeniul tehnologic. Inițiativa marchează o schimbare de direcție, orientată spre inovație și adaptare rapidă.

Ce s-a întâmplat la Galați

Contextul acestei campanii îl reprezintă un incident recent, care a ridicat semne de întrebare privind securitatea aeriană. În urma unor atacuri desfășurate în apropierea graniței, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României.

Potrivit ministrului Apărării, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, care a traversat spațiul aerian românesc timp de aproximativ patru minute. Aparatul a parcurs circa 15 kilometri la altitudine joasă, înainte de a se prăbuși într-o gospodărie din județul Galați.

Incidentul a generat reacții și la nivel diplomatic, autoritățile române considerând situația suficient de gravă pentru a solicita explicații oficiale. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru clarificări.

Cum se leagă totul

Campania de comunicare, planurile de modernizare și incidentul de securitate conturează împreună o imagine complexă a provocărilor actuale. Ministerul încearcă să atragă resurse umane noi, în timp ce gestionează situații reale de risc.

Această combinație între mesaj public și acțiuni concrete reflectă o presiune crescută asupra instituțiilor de apărare. În același timp, reacțiile publice indică o nevoie clară de încredere și transparență în astfel de demersuri.



