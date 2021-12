Adi Hădean, despre lipsa personalului calificat și apocalipsa economică în HoReCa: „Am început să alergăm ca un câine care a rupt lanțul”

Adri Hădean este unul dintre cei mai faimoși bucătari din România. Rețetele chefului sunt apreciate de mii de gospodine, iar sfaturile acestuia sunt urmate cu strictețe.

Nemulțumirile celebrului bucătar

Celebrul bucătar și-a deschis un restaurant pe litoralul românesc, însă, acesta este nemulțumit de atitudinea românilor față de domeniul HoReCa. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Specialistul spune că s-a confruntat cu mai multe neînțelegeri. Clienții îi cereau mâncare bună, dar ieftină. Ceea ce este inadmisibil pentru măiestrul în gastronomie.

Adi Hădean a fost invitat, recent, la podcastul „Boomerul și Milienialu”, unde a vorbit direct despre tot ce îl deranjează în domeniul în care activează. Bucătarul a ajuns la ideea că românii nu este cea mai primitoare națiune.

„Nu suntem destul de antrenați și încă suntem prea tineri, prea proaspăt ieșiți dintr-un beci. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta, că noi am trăit într-o pivniță mai bine de jumătate de secol. Am ieșit din ea și am început să alergăm ca un câine care a rupt lanțul și încă nu am obosit de la alergare. Când vom obosi și ne vom așeza un pic, vom începe să ne mai revenim, dar o să mai dureze”, a afirmat Adi Hădean.

Lipsa personalului calificat

Potrivit expertului, ospitalitatea nu este punctul forte al angajaților din restaurantele românești. Adi Hădean este de părere că românii mai au de învățat și de exersat pentru a ieși la un alt nivel.

„Eu văd la cei cu care lucrez eu și mă chinui cu mulți dintre ei, în special din zona asta de servire, să se deschidă, să poată să aibă o conversație cu un oaspete. Oaspetele nu e o pușculiță din care să mai scoți încă doi lei, trebuie să se simtă și el bine. Miza este să-i oferim ceva, nu să obținem de la el. Să nu ne mai gândim ‘ce am putea obține de la fraierul ăsta?’”, a remarcat bucătarul.

19 ore pe zi, programul unui bucătar, în sezonul estival

Tot în cadrul podacastului, specialistul a recunoscut că în perioada estivală a muncit 19 ore pe zi, pentru că nu a avut un personal instruit. Adi Hădean a vorbit deschis despre provocările și dificultățile cu care s-a întâlnit în timpul verii.

„Eu nu aș munci lângă grătar 19 ore pe zi, dacă aș avea pe cine să pun să muncească măcar pe un sfert. Eu cred că o să fie tot mai greu în anii care urmează, să găsim oameni care să fie dedicați. Poți să-mi spui că ți-ar plăcea să ai o cârciumă. Dar te întreb dacă ți-ar plăcea să stai măcar opt ore lângă grătar în soare ca să vezi cum e? Sau ți-ar plăcea să speli vase când omul de la vase nu mai e acolo sau să dai cu mopul când vezi că nu mai are nimeni cine să dea? Dacă ți-ar plăcea să faci toate astea, atunci deschide-ți o cârciumă”, a conchis Adi Hădean.

