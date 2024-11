Alexia Eram, mesaj cu subînțeles la lansarea propriului brand de haine. „Fostului meu încă îi este dor de mine”

Joi, 28 noiembrie, a avut loc evenimentul de lansare al . Persoanele prezente la eveniment au putut observa un mesaj cu subînțeles, scris pe un coș de gunoi. Imediat, au apărut speculații conform cărora, mesajul ar fi dedicat fostului iubit, Mario Fresh.

După o relație de 8 ani, Alexia Eram și Mario Fresh au decis să o ia pe drumuri separate. În urmă cu aproximativ două luni, cei doi confirmau speculațiile conform cărora s-ar fi despărțit. Însă, nu la mult timp după, Alexia Eram a fost surprinsă în brațele unui tânăr chipeș, iar acest aspect a fost doar primul dintr-un lung șir de schimbări care au urmat. Încă de acum un an, fiica Andreei Esca plănuia să își lanseze propriul brand de haine, vis care s-a și materializat de curând.

Ce mesaj cu subînțeles a ales Alexia Eram să inscripționeze pe un coș de gunoi

La evenimentul de lansare al brandului „Margot” au fost prezente mai multe vedete ale showbizului românesc și nu numai. Deși spațiul în care s-a desfășurat întreg evenimentul a fost unul neconvențional, invitații nu au putut să nu bage de seamă un coș mare de gunoi pe care era scris mesajul „fostului meu încă îi este dor de mine” („My ex still missed me”). Ca mesajul cu subînțeles să nu treacă neobservat, Alexia Eram l-a inscripționat și pe mai mule tricouri din colecția sa, potrivit .

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT”, a fost mesajul scris de pe pagina sa de Instagram.

Cât costă hainele de la noul brand al Alexiei Eram

Potrivit prezentării de pe site-ul oficial al brandului de haine, toate piesele vestimentare sunt realizate într-un atelier din România și sunt confencționate numai din materiale de cea mai bună calitate. Din produsele disponibile în acest moment pe site, un tricou din colecția „Margot” costă 56,90 euro, iar un hanorac se vinde la prețul de 115,90 euro. În colecție sunt incluși și pantaloni scurți, care se vând pentru suma de 48,90 euro, în timp ce cei lungi sunt disponibili pentru 70,60 de euro, iar șepcile costă 35,20 euro.